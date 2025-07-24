جامعة القاهرة تطلق جائزة التميز الداخلي 2025.. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالمركز الاجتماعي للجامعة، بحضور وكلاء الكليات، وعدد من الأعضاء من خارج الجامعة، لمناقشة آليات التكامل بين الدور الأكاديمي للجامعة ومسؤولياتها المجتمعية والبيئية.

وخلال الاجتماع، أعلنت الدكتورة غادة عبد الباري عن قرب إطلاق مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي، والمقرر انعقاده يومي 18 و19 أكتوبر 2025، مؤكدة أن هذا المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الجديدة للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى دعم توظيف التقنيات الحديثة في التعليم، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

كما كشفت عن إطلاق جائزة التميز الداخلي لجامعة القاهرة لعام 2025، والتي تُنظم خلال الفترة من 1 يوليو إلى 10 أغسطس 2025، وتُعد مرحلة تمهيدية للمشاركة في جائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن الجائزة تهدف إلى تطوير الأداء الإداري داخل الجامعة، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف الكوادر الإدارية.

وفي السياق ذاته، أعلنت عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة"، والتي تعتمد على معايير حديثة لتعزيز الاستدامة داخل الحرم الجامعي.

واستعرض المجلس أيضًا جهود لجنة الهوية البصرية بجامعة القاهرة، والتي شملت تطوير الحركة المرورية بالحرم، وأعمال ترميم السور الخارجي.

كما ناقش المجلس تقارير لجنة الهوية البصرية بمحافظة الجيزة، والوضع الراهن لمشروعات الهوية بالمحافظة، بما يشمل الرؤية التجميلية والتسويقية، واحتياجات المحافظة في هذا الإطار.

وقدمت الدكتورة عبد الباري عرضًا حول أبرز أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت تنظيم ورشة عمل حول الحرف اليدوية، والمشاركة في برنامج "مختبر الابتكار المستدام"، إلى جانب عقد ندوة علمية لبحث آليات توفير البيانات لإعداد تقرير البصمة الكربونية للجامعة.

كما تطرقت إلى جهود حصر مكاتب الخريجين بجميع كليات الجامعة تمهيدًا لإطلاق قاعدة بيانات شاملة لتفعيل رابطة خريجي جامعة القاهرة.

ولفتت إلى إطلاق عدة قوافل تنموية متكاملة لقرى محافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار مبادرة "حياة كريمة".

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