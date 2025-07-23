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تجديد تعيين تامر سمير رئيسا لجامعة بنها الأهلية

03:54 م الأربعاء 23 يوليه 2025

الدكتور تامر سمير محمود

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، قرارا بتجديد تكليف الدكتور تامر سمير محمود الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، رئيسا لجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م.

كما شملت القرارات تكليف كل من: الدكتور حسين محمود المغربي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بنها نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م.

والدكتور كريم محمد الدش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م.

وتكليف الدكتور محمود عبدالسلام شكل الأستاذ المتفرغ بكلية طب الفم والأسنان جامعة طنطا نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والخريجين والإبتكار اعتبارا من 1/8/2025 حتى 31/7/2026م.

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الدكتور تامر سمير محمود الدكتور جمال السعيد جامعة بنها الأهلية
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