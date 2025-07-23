رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة – صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بكلية علوم الرياضة، لمتابعة سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكلية للعام الجامعي الجديد.

وكان في استقباله الدكتور عماد سمير، عميد الكلية، ووكلاء الكلية: الدكتور ياسر حسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد خضري للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى السباعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الأستاذ حمدي العدوي، أمين الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وتفقد رئيس الجامعة، لجان اختبارات القدرات التي شملت قياسات الطول والوزن والقوام، والكشف الطبي، كما تابع سير العمل داخل وحدة الكنترول، واطمأن على انتظام الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تضمن أداء الطلاب للاختبارات بسلاسة. وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وخلال الجولة، دعا الدكتور المنشاوي الطلاب إلى التحلي بالانضباط وتحمل المسؤولية، مؤكدًا أهمية وعيهم بالدور الذي تلعبه الدولة في دعم التعليم والرياضة، وحثهم على أن يكونوا على قدر من التأهيل لخدمة وطنهم، باعتبارهم طاقة فاعلة في مسيرة التنمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اختبارات القدرات تمثل مرحلة محورية في تقييم مدى توافق القدرات البدنية والصحية للطلاب مع طبيعة الدراسة بالكلية، مؤكدًا حرص الجامعة على تطبيق معايير دقيقة وموضوعية تضمن النزاهة والعدالة في التقييم، مشيدًا بانضباط الطلاب والتزامهم خلال أداء الاختبارات.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد سمير، عميد الكلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات بلغ حتى الآن 1367 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى التزام الكلية الكامل بتطبيق الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وتوفير بيئة مناسبة تضمن جودة الأداء، لافتًا إلى أن أعمال التسجيل الإلكتروني والاختبارات مستمرة حتى 30 يوليو الجاري.

وتشمل اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة الكشف الطبي، وقياسات الطول والوزن والقوام، ثم يتم تقسيم الطلاب إلى مسارين: الأول "المسار المهاري" المخصص للأبطال الرياضيين، والثاني "المسار البدني" الذي يتضمن ستة اختبارات رئيسية، هي: العدو لمسافة 100 متر، الجري لمسافة 800 متر، الشد على العقلة، الوثب العريض من الثبات، اختبار المرونة، واختبار الرشاقة، بالإضافة إلى اختبار الهيئة (المقابلة الشخصية).







