جامعة القاهرة تنظم مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

كتب– عمر صبري:

تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنظم جامعة القاهرة "المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي – CU AI Nexus 2025"، وذلك يومي 18 و19 أكتوبر المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الجامعة أول استراتيجية جامعية للذكاء الاصطناعي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، والتي تهدف إلى دمج التعليم والبحث العلمي والابتكار مع متطلبات العصر الرقمي والتنمية المستدامة.

وأضاف أن استراتيجية الجامعة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، تحفيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، نشر الوعي المجتمعي، وتطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن المؤتمر يُعد منصة وطنية ودولية تجمع الأكاديميين والخبراء وصنّاع السياسات ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، بهدف استعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والحكومية، بما يدعم التحول الرقمي ويربط الأكاديميا بالصناعة.

وأشار إلى أن المؤتمر يركز على دور الذكاء الاصطناعي في دعم الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والإدارة العامة، من خلال تحسين كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مع توسيع مشاركة مختلف الكليات والتخصصات، بما يعكس الطابع المتعدد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكشف عبد الصادق عن عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي، واللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر، وفرق العمل المختصة، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التقنيات الرقمية والحوكمة والابتكار، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر يتناول عدة محاور تعكس التداخل بين الذكاء الاصطناعي ومجالات المعرفة، منها: العلوم الاجتماعية والإدارة، وعلوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والآداب والعلوم الإنسانية.

وأضافت أن هناك محاور مكمّلة تركز على ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب التدريب والتعليم وبناء القدرات.

ودعت عبد الباري الباحثين والخبراء والممارسين في مجالات الذكاء الاصطناعي إلى المشاركة في المؤتمر بنماذج علمية أو تجارب تطبيقية، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم المشاركات هو 15 سبتمبر 2025.

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