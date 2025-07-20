كتب- عمر صبري:

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات تفاصيل اجتماع لجنة قطاع كليات طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وقرار اللجنة ومطلبها بضرورة التحقيق مع نقيب أطباء الأسنان بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.

وأضاف المصدر، خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن رئيس اللجنة وأمين لجنة القطاع تقدما ببلاغ إلى نقيب أطباء الأسنان في مصر، من منظور المسؤولية الوطنية للجنة قطاع طب الأسنان تجاه مستقبل طب الأسنان في مصر، وعملها الدؤوب بالتنسيق مع الحكومة المصرية، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بما يحافظ على مستقبل الطلاب خريجي طب الأسنان.

وأصدرت لجنة قطاع طب الأسنان بيانًا أكدت خلاله أنها تقف بالمرصاد لكل مَن يريد أن يتجاوز أو يتغول على الدولة المصرية أو على مستقبل الراغبين في الالتحاق بكليات طب الأسنان المصرية.

وقررت لجنة قطاع طب الأسنان في اجتماعها بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧ مخاطبة النقابة العامة لأطباء الأسنان لتحويل الطبيب وليد الديب، نقيب أطباء أسنان إسكندرية، للجنة تحقيق، بشأن ما نسب إليه من بيان أصدره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي منفردًا دون الرجوع إلى النقابة العامة ومجلسها الموقر كجهة ولاية أو لجنة قطاع طب الأسنان أو وزارة التعليم العالي، مما سبب لغطًا وبلبلة للأسر المصرية في وقت شديد الحساسية، حين انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف بيان لجنة قطاع طب الأسنان: لذا ترجو اللجنة من النقابة العامة لأطباء أسنان مصر التحقيق مع الطبيب المشكو في حقه وإبلاغنا بنتيجة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.. رئيس لجنة قطاع طب الأسنان، وأمين لجنة قطاع طب الأسنان عن أعضاء اللجنة.

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