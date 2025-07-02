"إعلام القاهرة" تمنح زميلة صحفية درجة الماجستير في الإعلام الرقمي

كتب- عمرو صالح:

منحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الزميلة الصحفية ريهام سعيد أحمد، مسؤول الملف السياسي والنقابات بجريدة "المصري اليوم"، درجةَ الماجستير المهني في تخصص الإعلام الرقمي وأمن المعلومات، مع تركيز خاص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار.

وتعمل الزميلة ريهام سعيد صحفية متخصصة في شؤون مجلسَي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، إضافة إلى متابعتها ملف النقابات، وسبق لها العمل بعدد من المنصات والمواقع الإخبارية، وحصلت على ليسانس الآداب والتربية، جامعة الفيوم، عام 2019، في تخصص اللغة العربية، وشاركت في العديد من الدورات التدريبية في مجالات الصحافة والإعلام، داخل مؤسسات محلية ودولية.

وتخرجت سعيد في البرنامج القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية عام 2022، والذي نُفّذ تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وأنهت عام 2023 برنامج "المرأة تقود" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب للمحافظات المصرية.

وحصلت الزميلة الصحفية في عام 2021 على دورة "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي" من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي تهدف إلى صقل المهارات في القضايا الاستراتيجية والأمن القومي.

بدأت ريهام سعيد رحلتها في الصحافة من خلال العمل الميداني، حيث أثبتت حضورًا لافتًا في التغطيات السياسية والانتخابية والفعاليات البرلمانية، وتولت مهام تحريرية أوسع ضمن أقسام السياسة والبرلمان والأخبار؛ لتصبح واحدة من أبرز الأسماء الشابة في تغطية البرلمان المصري.







