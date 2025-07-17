كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان تفاصيل الدراسة ووظائف برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية المستقبلية، وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الجامعي 2025.

ويعد من البرامج النوعية التي تجمع بين البعدين العلمي والتطبيقي، وتمنح الطلاب أدوات حديثة لفهم الواقع وتحليل الظواهر المكانية بدقة واحتراف، بما يؤهلهم للانخراط في قطاعات متنامية محليًا وإقليميًا.

يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر متخصصة تمتلك القدرة على استخدام التكنولوجيا المكانية المتقدمة في تحليل البيانات الجغرافية وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التنموية والبيئية، كما يسعى إلى تخريج أخصائيين قادرين على التميز والتنافس في مجالات مثل التخطيط العمراني، إدارة الكوارث، نظم المعلومات الجغرافية، والمساحة الرقمية.

ويعتمد البرنامج على تحديث مستمر في المناهج الدراسية وأساليب التدريس بما يتماشى مع رؤية الكلية ورسالتها، مع التركيز على تطوير المهارات العملية والتطبيقية للطلاب من خلال محتوى علمي دقيق وتجريبي يساعدهم على الارتباط بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية المتغيرة.

ويشتمل البرنامج على مجموعة من المقررات الحديثة التي تعزز من كفاءة الطالب الذهنية والعملية، منها الخرائط الرقمية، المساحة المستوية، والمساحة الجيوديسية، بالإضافة إلى مقررات تحليل الصور الفضائية وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجالات البيئة والتخطيط والبنية التحتية.

ويمثل برنامج الجيوماتكس خيارًا مثاليًا أمام طلاب الثانوية العامة المهتمين بالتكنولوجيا والعلوم المكانية والراغبين في دراسة تخصص يتقاطع فيه العلم مع الواقع العملي، ويمنحهم فرصًا واسعة للعمل في الهيئات الحكومية، وشركات نظم المعلومات، ومشروعات التنمية العمرانية والبيئية، في ظل الطلب المتزايد على هذا التخصص الحيوية.

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