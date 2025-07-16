تنسيق الجامعات 2025.. دبلومات وبرامج الدراسات العليات بحاسبات حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان بدء التقديم للدراسات العليا في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 2025.

يسمل التقديم التالي:

١- دبلوم الدراسات العليا في تخصصات الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، علوم البيانات.

٢- ماجيستير/دكتوراه الامن السيبراني.

٣- ماجيستير/دكتوراه هندسة البرمجيات.

٤- ماجيستير/دكتوراه علوم البيانات.

كما أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات عن فتح باب التقديم للالتحاق بالبرامج المميزه بالدراسات العليا للفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وأوضحت أن التقديم أولا يكون الكترونيا عبر هذا الرابط اضغط هنا.

وفيما يلي فيديو لشرح كيفية التقديم علي نظام ابن الهيثم اضغط هنا،

ثم التوجه إلى الكلية لتسليم أصول الشهادات والأوراق المطلوبه وإجراء المقابلة الشخصية ودفع المصاريف

الأوراق المطلوبه تجدها في هذا الرابط اضغط هنا.

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