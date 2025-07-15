كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة لطلاب الثانوية العامة 2025 وذلك بدراسةبرنامج الموضة وطباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية أول برنامج بيني يجمع بين قسمي الملابس الجاهزة والطباعة والصباغة والتجهيز، وتكون الدراسة باللغة الإنجليزية.

يتميز البرنامج بالتوازن بين الابتكار في تصميم طباعة المنسوجات والملابس الجاهزة وفقًا لأحدث اتجاهات الموضة العالمية، والتطبيق التكنولوجي، والتخطيط للإنتاج والتسويق في مجال الموضة وطباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات، باستخدام أحدث برامج الكمبيوتر المتخصصة.

كما يتميز البرنامج باحتوائه على مقررات تدريب سنوية يتم دراستها داخل الأقسام المختلفة في المصانع تحت إشراف مركز تحديث الصناعة، مما يساعد على تأهيل الطلاب لسوق العمل، ويتماشى مع رؤية الدولة في الارتقاء بصناعة المنسوجات والملابس، حيث يتميز الخريج بقدرته على الابتكار في مجال تصميم صباغة وطباعة الأقمشة وايضا تصميم الأزياء وتنفيذها بتطبيق الطرق التكنولوجية والفنية المطلوبة وكيفية التسويق لها.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى تنفيذ ومراقبة الجودة في مجال طباعة المنسوجات وصناعة الملابس في المصانع، وتخطيط الإنتاج والتسويق في مجال الموضة، والعمل على حل مشكلات الصناعة باستخدام البحث العلمي.

ويشارك الطلاب في العديد من ورش العمل والمعارض المتخصصة المحلية والدولية تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.

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