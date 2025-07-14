قرار جديد من جامعة حلوان بشأن تنظيم حفلات التخرج

كتب- عمر صبري:

أسندت جامعة حلوان تنظيم حفلات التخرج إلى شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية، والتي أُنشئت في ضوء توجه الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بالعمل على تعظيم الاستفادة من مواردها العلمية والبحثية والإنتاجية، وفي إطار الدور المنوط بشركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية بصفتها الذراع التنفيذية والاقتصادية للجامعة؛ لدعم العملية التعليمية والبحثية والابتكارية داخل الجامعة، برئاسة الدكتور محمود حامد، المدير التنفيذي للشركة.

جاء هذا القرار تأكيدًا على دور الشركة في تقديم خدمات متكاملة تدعم مجتمع الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتسهم في تحسين بيئة التعليم الجامعي من خلال تقديم حلول تنظيمية متطورة. وستتولى الشركة مسؤولية تنظيم وإدارة حفلات التخرج بشكل احترافي يعكس هوية الجامعة ويعزز من تجربة الخريجين وذويهم.

وعقدت الشركة اجتماعًا تنسيقيًّا بحضور الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي للشركة، ونشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وطارق علي المسؤول الإداري للشركة، مع اتحاد الطلاب بالجامعة، برئاسة يوسف أحمد رئيس اتحاد الطلاب، حرصًا على ضمان ونجاح الفاعليات بشكل يليق بطلبة الجامعة؛ لمناقشة تفاصيل التنظيم والتعاون بين الطرفين، حيث تم الاستماع إلى مقترحات الطلاب وتصوراتهم لضمان إقامة حفلات تليق بالطلاب وتحقق تطلعات الخريجين.

وأكد مسؤولو الشركة خلال الاجتماع استعدادهم الكامل لتقديم تجربة متميزة تشمل خدمات تقنية، وتجهيزات لوجستية، ومراسم احتفالية تعكس روح الجامعة ورسالتها الأكاديمية.

جدير بالذكر أن شركة جامعة حلوان للخدمات التعليمية تقدم خدمات في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي؛ بما يشمل تصميم وتطوير الإلكترونيات والدوائر المتكاملة، كذلك إنشاء وتشغيل مراكز البيانات والبرمجيات وقواعد البيانات والشبكات وتطبيقاتها المختلفة، وإنتاج وتطوير المحتوى الإلكتروني بكل صوره، ودعم التطوير والابتكار التكنولوجي والتصميمات الصناعية والرسومات الهندسية.

وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق وإدارة الأعمال الفنية المختلفة، إدارة وحفظ وتسويق حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن مخرجات البحوث والابتكارات التطبيقية، وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، واستغلال مخرجات البحث العلمي والعملية التعليمية في تقديم خدمات استشارية وتقنية ومنتجات متنوعة، وتسويق مخرجات الجامعة ووحداتها الإنتاجية من اختراعات ودراسات ونماذج مشروعات، وإقامة وتنظيم المعارض العلمية والإنتاجية، وإنشاء وإدارة وتطوير حاضنات الأعمال، وإقامة وتشغيل مراكز التدريب لإعداد الكوادر الشابة فنيًّا وإداريًّا، وتقديم خدمات الضيافة والدعم اللوجستي، وإعداد دراسات الجدوى وخطط العمل للمشروعات، وتقديم خدمات إعادة الهيكلة الإدارية والفنية للشركات، وإعداد المخططات العمرانية والحضرية للمدن.

وتقوم الشركة بإعداد الرسومات الهندسية والمقايسات وجداول التنفيذ، والإشراف الهندسي على تنفيذ المشروعات، وتشغيل وتطوير الوحدات الإنتاجية المملوكة للجامعة، وتطوير الخدمات اللوجستية وإدارتها، وإدارة المراكز والمحطات اللوجستية وتقديم حلول تكنولوجية تطويرها، وتقديم خدمات التعهيد.

وتتعاون الشركة مع كليات الجامعة؛ من خلال تقديم أو بيع أي منتجات أو مخرجات علمية أو خدمية أو إنتاجية ترغب الكلية في تسويقها أو إدارتها تجاريًّا، بحيث تتولى الشركة دراسة وتسويق هذه المنتجات داخليًّا أو خارجيًّا، وذلك بعد الاتفاق بين الطرفَين وفقًا للقواعد القانونية والمالية المنظمة.

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