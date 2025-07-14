كتب- عمر صبري:

يسعى طلاب الثانوية العامة 2025 إلى معرفة تفاصيل وشكل وطبيعة اختبارات القدرات 2025، وفي إطار ذلك ننشر عدد من الإرشادات الهامة للطلاب الراغبين في التقدم لاختبارات القدرات الخاصة بكلية الفنون التطبيقية، وذلك ضمن الإجراءات المؤهلة للالتحاق بالكلية للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وتجرى اختبارات القدرات بهدف قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك، بالإضافة إلى مهارات التعبير الفنية الشخصية من تحقيق عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية للعمل وتحقيق التوازن في توزيع العناصر وتوظيف الخطوط لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني واستخدام مؤثرات الظل والنور وتحقيق قواعد المنظور والتباعد بين الأشياء والتناسب بين الأشكال وبين المساحة الكلية للعمل الفني.

وتأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية كالتالي:

الاختبار المهاري:

- زمن الاختبار المهاري (۱٥۰) دقيقة ويبدأ الساعة ١٠ صباحًا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وأيا كان السبب.

- ينقسم الاختبار المهاري إلى عدد (۲) سؤال مهاري (الرسم + التصميم الابتكاري).

سؤال الرسم من ٤٠ درجة:

موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر؛ وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

سؤال التصميم الابتكاري: من ٦٠ درجة

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر وفقًا لنسب جمالية محسوسة وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لونى مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية لموضوع التصميم بوضوح، ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلاف خاماتها سواء ألوان الأقلام الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو المائية، وتتناول موضوعات التصميم وضع أفكار لتصميم ملصق إعلاني أو إرشادي أو تصميم دعوة أو كارت تهنئة أو تصميم طابع بريد أو تصميم غلاف كتاب أوعبوه أو منتج فني أو ميدالية أو رمز أو شعار وغيرها من موضوعات التصميم ذات الأغراض المختلفة، وقد تحتاج بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم ولذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومراعاة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.

الأدوات المطلوب من الطالب إحضارها أثناء تأدية الاختبار

- أقلام الرصاص (B,HB) وممحاة.

- مسطرة ٥٠ سم .

- أقلام الفلوماستر والوان خشبية.

- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

- ممحاة رصاص (أستيكة).

-سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس مناسب لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

شروط النجاح

- شروط النجاح في اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية حصول الطالب على نسبة ٦٠% من إجمالي درجات جميع الاختبارات الرسم + التصميم الابتكاري؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

- يمكن لك كطالب الاطلاع على بعض الروابط الإرشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والكلية قبل دخول الاختبار.

وفيما يلي نماذج استرشادية:

الرسم بالقلم الرصاص:

اللون:

https://www.fwasl.com/colortheoryunderstanding/

أسس التصميم:

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/62727/

https://sites.google.com/site/faniahgsqade/5553

الفن التشكيلي ومدارسه:

https://mawdoo3.com/

https://ar-ar.facebook.com/EhabsFinArts/

جدير بالذكر أن خطوات التسجيل هي:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

-اختيار صفحة "اختبارات القدرات".

-تسجيل البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

-اختيار الكليات المراد التقديم لاختباراتها.

-تحديد الموعد المناسب.

-طباعة إيصال التسجيل.