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جامعة المنيا تبدأ استقبال أوراق مرشحي عمادة 7 كليات

04:14 م السبت 12 يوليه 2025

جامعة المنيا

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المنيا - جمال محمد:


بدأت جامعة المنيا، اليوم السبت، في استقبال المرشحين لمنصب عمادة 7 كليات ، وتستمر أعمال التقديم حتى الخميس القادم 17 يوليو.


وفتحت الجامعة باب الترشح لعمادة كليات ( الهندسة - التربية - طب الأسنان - الآداب- السياحة والفنادق - التربية الفنية - الألسن )، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس القادم بعد الثالثة عصراً.


كما تتلقى إدارة الجامعة الطعون يومي السبت والأحد 19 و 20 يوليو، فيما تجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية يوم الأربعاء 23 يوليو.


ويمكن متابعة شروط وتفاصيل الترشح من خلال الجدول التالي...


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جامعة المنيا عمادة كليات
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