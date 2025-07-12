جامعة المنيا تبدأ استقبال أوراق مرشحي عمادة 7 كليات

المنيا - جمال محمد:



بدأت جامعة المنيا، اليوم السبت، في استقبال المرشحين لمنصب عمادة 7 كليات ، وتستمر أعمال التقديم حتى الخميس القادم 17 يوليو.



وفتحت الجامعة باب الترشح لعمادة كليات ( الهندسة - التربية - طب الأسنان - الآداب- السياحة والفنادق - التربية الفنية - الألسن )، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس القادم بعد الثالثة عصراً.



كما تتلقى إدارة الجامعة الطعون يومي السبت والأحد 19 و 20 يوليو، فيما تجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية يوم الأربعاء 23 يوليو.



ويمكن متابعة شروط وتفاصيل الترشح من خلال الجدول التالي...



