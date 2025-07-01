كتب - عمر صبري:

استقبلت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفدًا رفيع المستوى من جامعة ديموقريطوس اليونانية، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين في مختلف التخصصات، مثل الهندسة، علوم الرياضة، السياحة الرياضية، والتمريض. وكان في استقبالهم الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تناول اللقاء بحث سبل تفعيل البرامج المزدوجة الدولية بين الجامعتين، وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، وتطوير برامج تدريبية، إلى جانب دعم التفاهم الثقافي وتبادل الخبرات الأكاديمية.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة للانفتاح على التجارب الدولية، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، ودور الشعب اليوناني في نقل الحضارة المصرية، مضيفًا: "نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تطوير برامج دراسية مشتركة".

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن زيارة وفد جامعة ديموقريطوس تمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الأكاديمي الدولي، وتؤكد على التزام جامعة حلوان بتوسيع آفاق الشراكة مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة، مؤكدًا: "نحن نؤمن بأن التبادل الأكاديمي والثقافي هو حجر الأساس في بناء جيل من الطلاب يمتلكون رؤية عالمية، ومهارات متعددة الثقافات".

من جانبه، أعرب أعضاء الوفد اليوناني عن تطلعهم إلى تعاون مثمر مع جامعة حلوان، خاصة في ظل عضوية جامعتهم في تحالف الجامعات الأوروبية، مما يفتح المجال أمام برامج أكاديمية مشتركة وفرص تبادل دولي واسعة.

عُقد اللقاء بحضور الدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية علوم الرياضة بنات، والدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة سارة البيه، وكيل كلية علوم الرياضة بنات، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية لعدد من كليات الجامعة، بالإضافة إلى زيارة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية، بهدف بحث آليات تنفيذ البرامج الأكاديمية المشتركة.

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