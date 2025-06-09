اعتماد كامل لعيادات الأطفال أبو الريش من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن حصول مجمع العيادات الخارجية للأطفال أبو الريش، التابع لكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR لمدة ثلاث سنوات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

يأتي هذا الاعتماد في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معايير السلامة في تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح "صلاح"، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تُعد الجهة الوطنية المسؤولة عن ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية في مصر، حيث تضع معايير ملزمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل: البنية التحتية، وسلامة المرضى، وجودة الرعاية، والحوكمة، والموارد البشرية، ونظم المعلومات، والاستعداد للطوارئ.

وعبّر الدكتور حسام صلاح، عن سعادته واعتزازه الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الاعتماد الكامل لمجمع العيادات الخارجية أبو الريش يُمثل ثمرة جهد جماعي حقيقي، ويُعزز من مكانة مستشفيات جامعة القاهرة كأحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف: "أفخر بهذا الفريق الرائع الذي تمكن من تحقيق هذا الإنجاز رغم التحديات، واعتبر أن ما تحقق يعكس تفوق كلية طب قصر العيني في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد، ويؤكد أن لدينا كوادر قادرة على المنافسة وتقديم نموذج يُحتذى به في المستشفيات الجامعية".

وتابع: "أتوجه بالشكر العميق إلى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على الدعم والمتابعة التي قدمتها الهيئة، مما ساعد في توجيه الجهود الفنية والمؤسسية داخل المستشفى، وأشيد بالجهود البناءة التي بذلها نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتور هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، الدكتور مروة مشغل نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية، الدكتور أحمد طلعت نائب المدير التنفيذي، والدكتور أمل السيد نائب المدير التنفيذي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لما كان لهم من دور حيوي في هذا الإنجاز".

كما وجه الدكتور حسام الشكر إلى الدكتورة رباب مأمون سلامة، مدير المكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية بمستشفيات قصر العيني، والدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش التخصصي للأطفال، لما قدمته من قيادة حاسمة ورؤية واضحة خلال رحلة الاعتماد، معبّراً عن تقديره للدكتور أحمد قداح، رئيس قسم الأطفال بكلية طب قصر العيني، لدعمه المتواصل، وكذلك للدكتور ياسر حسين، مدير مجمع العيادات أبو الريش، على متابعته الدقيقة لكافة التفاصيل التنظيمية والإجرائية.

وأكدت الدكتورة رشا جمال أن الدور الأساسي في الوصول إلى الاعتماد يرجع إلى تميز فرق العمل داخل المجمع، وعلى رأسها الفريق الذي أشرفت عليه الأستاذة الدكتورة رباب مأمون سلامة مدير المكتب التنفيذي للجودة بمستشفيات جامعة القاهرة والدكتورة رودينا صبحي و الدكتورة يمنى مجدي، مسئولا الجودة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي، حيث كان لهما الفضل في متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات والتدريب عليها، وتقديم الدعم الفني المستمر، إلى جانب العمل على التقييمات الذاتية والخطط التصحيحية، وذلك بإشراف فني وتقني للمكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية بمستشفيات قصر العيني.

وفي الوقت ذاته، قام المكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية بمستشفيات كلية طب قصر العيني برئاسة الدكتورة رباب مأمون بالتعاون مع المشرفين الفنيين بدور فني واستشاري مهم في هذه الرحلة، من خلال التنسيق مع قيادات المستشفى، ومتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية المعتمدة بالتعاون مع لجنة الدعم الفني للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح الدكتور ياسر حسين، أن التعاون امتد ليشمل جميع الأطراف داخل المجمع ، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس بقسم الأطفال برئاسة الدكتور أحمد قداح، والمستشارين الفنيين، ونائبة مدير المجمع الدكتورة سالي كمال، حيث عمل الجميع بروح الفريق الواحد، في منظومة تكاملت فيها الأدوار من أجل تحقيق الاعتماد.

وقد كانت الخطة التصحيحية التي وُضعت بعد الزيارة الأولى للجنة الدعم الفني في مارس 2024، وتم تنفيذها بدقة خلال العام، عاملًا أساسيًا في تحقيق التقدم المطلوب استعدادًا للزيارات التالية. وقد جاءت الزيارة الثانية للدعم الفني للهيئة في الأسبوع الأخير من يناير 2025، تلتها زيارة الاعتماد النهائية في أبريل من نفس العام، والتي شهدت تقييمًا شاملًا لمستوى الأداء وتطبيق المعايير.

وقد أظهرت هذه الزيارات الأثر الواضح للتطوير داخل مجمع العيادات، والمستوى العالي من الالتزام من قِبل جميع العاملين والقيادات.

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