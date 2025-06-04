كتب- عمر صبري:

شاركت جامعة حلوان بوفد من الكوادر الإدارية وأعضاء هيئة التدريس في البرنامج التدريبي المتخصص الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2025، وذلك في إطار الشراكة المؤسسية الهادفة لبناء بيئة عمل خالية من الفساد وقائمة على الكفاءة والمسؤولية.

وبحسب بيان، جاءت مشاركة وفد جامعة حلوان في هذا البرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبإشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وبتنسيق وإشراف عام من الدكتورة حنان كمال، منسقة مبادرة "جريس" ومقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، حيث مثّلت هذه المشاركة خطوة عملية نحو تحقيق التحول المؤسسي المنشود، من خلال إعداد كوادر واعية تمتلك الأدوات العلمية والمهارية اللازمة لتطبيق الحوكمة والشفافية.

شهد البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات التي تناولت بعمق محاور محورية في ملف مكافحة الفساد، انطلقت بعرض تفصيلي قدمته هيئة الرقابة الإدارية حول دورها في التصدي للفساد، وتطرقت إلى تعريف الفساد، أسبابه، آثاره على المجتمعات والمؤسسات، وأدوات مواجهته الفعالة، في سياق وطني شامل يستند إلى معايير النزاهة وحماية المال العام.

كما ألقى البرنامج الضوء على أهمية البنية المعلوماتية للدولة المصرية كأحد الأدوات الحيوية التي تعزز من كفاءة الحوكمة والرقابة، مع شرح متكامل لكيفية توظيف قواعد البيانات والتكامل الرقمي في كشف الفساد والوقاية منه، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقش الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، مستعرضًا القوانين المنظمة وجهود الدولة في توفير بيئة قانونية صارمة ومرنة في أن تكفل ضبط الأداء المؤسسي، وتكرّس مبدأ المحاسبة لكل من تسول له نفسه الإضرار بالصالح العام أو تجاوز حدوده الوظيفية.

وقد امتدت المحاضرات إلى تناول رؤية مصر 2030، وإبراز ارتباط مكافحة الفساد بأهداف التنمية الشاملة، حيث أظهرت المحاضرات كيف أن دمج مفاهيم الشفافية والحوكمة في الخطط الاستراتيجية للدولة هو حجر الزاوية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومجتمع قادر على الابتكار والمنافسة.

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