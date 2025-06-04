تنسيق 2025.. هؤلاء الطلاب مرشحون لجامعة "ساكسوني مصر"

كتب– عمر صبري:

قال الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة ساسكوني الألمانية مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، إن التعليم التكنولوجي والأهداف والرؤية التي تتبناها الجامعة تهدف إلى تقديم خريج قادر على التواجد والمنافسة في أسواق العمل الألمانية والإقليمية والمحلية.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية، أن الجامعة تقبل جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها، والثانوية الأمريكية، والثانوية الإنجليزية، والشهادات الفنية، والمدارس التكنولوجية، وأنه فور التحاق الطالب بالجامعة يتم تقديم برنامج تأسيسي لجميع الطلاب.

وأشار إلى أن القرار الجمهوري الصادر بتأسيس الجامعة يشمل 10 كليات، إلا أنه قد تم البدء بالفعل بأربع كليات، هي:

* كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية، وتضم برنامجين: تكنولوجيا التمريض، وتكنولوجيا الصحة العامة.

* كلية تكنولوجيا الإدارة، وتضم برنامج تكنولوجيا اللوجستيات، وبرنامج تكنولوجيا إدارة الرياضة.

* كلية التكنولوجيا الكهربائية والإلكترونية والحاسبات، وتضم برنامج تكنولوجيا أمن الحاسبات.

* كلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، وتضم برنامج تكنولوجيا ميكاترونيكس السيارات.

* 50% نسبة النجاح في السنة التأسيسية

وتابع: تتبع الجامعة نظامًا دراسيًا يبدأ بتيرم تأسيسي، ثم يحصل الطالب بعد عامين على الدبلوم التكنولوجي، ويستكمل دراسته للحصول على درجة البكالوريوس في نهاية الأربع سنوات، ويحصل الخريج على شهادتين: الأولى مصرية، والثانية من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، وهي شهادة معترف بها داخل ألمانيا وأوروبا، وتُعد بمثابة مزاولة مهنة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن نظام القبول يشمل اختبارات معرفية في الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات، الكمبيوتر، واللغة الإنجليزية، وفي حال لم ينجح الطالب في الاختبار، يمكنه الالتحاق بالمرحلة التأسيسية بشرط حصوله على 50% على الأقل.