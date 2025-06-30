كتب- عمر صبري:

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم مجلس الجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي أعادت لمصر هويتها الوطنية، ومثلت طوق النجاة من الفوضى وبداية عهد جديد يُعلي من قيمة الوطن ويحمي مقدراته.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة للدكتورة سهير رمضان لصدور القرار الجمهوري رقم 296 لسنه 2025 بتعيينها عميدًا لكلية العلوم لمدة ثلاث سنوات، وهى أول إمرأة تتولى عمادة كلية العلوم عبر تاريخها الممتد إلى مائة عام.

وأشاد مجلس الجامعة بالتعاون مع القوات المسلحة في دعم أول تحليل جينوم بشري كامل بأيادي مصرية، كما ثمن الطفرات التي حققتها مجلات جامعة القاهرة في مراكزها بتصنيفات قواعد البيانات العالمية Scopus وClarivate Analytics بما يعزز من مكانة الجامعة بين المؤسسات الأكاديمية المرموقة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بسرعة الإنتهاء من عمليات تصحيح أوراق الاجابات والرصد وإعلان نتائج الإمتحانات بمختلف الكليات في أقرب وقت، حرصا على مصلحة الطلاب، وخصوصا من هم في السنوات النهائية. كذلك وجه رئيس الجامعة بتعزيز التعاون والشراكة بين شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الاصول المعنوية ومحطة التجارب الزراعية، بعد أن وافق المجلس على تحويل المحطة من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة خدمية بحثية تدريبية تابعة لكلية الزراعة.

ووافق المجلس على إنشاء مكتب للنزاهة العلمية، ليضم مختلف اللجان المعنية بخدمات الفحص الالكتروني واخلاقيات البحث العلمي والأمانة العلمية، كآلية مؤسسية تضمن الالتزام بالمعايير الاكاديمية، وتعمل على التصدي لانتهاكات الملكية الفكرية، وتوفر الدعم للباحثين في التعامل مع الموضوعات ذات الصلة. كذلك تمت الموافقة على تحديث اللائحة المنظمة للنشاط التدريبي بالجامعة وتقديم برامج تدريبية تساهم في تطوير وتنمية القيادات والكوادر الإدارية وفق أحدث الوسائل لموظفي الجامعة.

وأحيط المجلس علمًا، بمحضر اجتماع مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية في جلسته الأولى، والذى تمت فيه الموافقة على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الجامعة الاهلية برئاسة الدكتور محمد محسن العطار، مستشار رئيس الجامعة ومسئول ملف الجامعة الاهلية.

كذلك وافق المجلس، على إعادة تشكيل الهيئة الفنية لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية الأستاذ هاني رضوان القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والسيدة أمل عبد الوهاب القائم بأعمال مدير إدارة شئون أمانة المجالس.

واستعرض المجلس، رعاية جامعة القاهرة لأبطال الاتحاد المصري لألعاب القوى من خلال مساهمة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لتكاليف الكشف الطبي والتطعيم لأفراد بعثة المنتخب المصري المشاركة في البطولة الأفريقية تحت (18، 20 سنة) بنيجيريا، والمؤهلة لأولمبياد دكار 2026.

ووافق المجلس، على الدعم المالي لأحد طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لعلاجه بمستشفى هليوبوليس إثر تعرضه أثناء توجهه لأداء الامتحان لحادث كبير ، ودخوله في (غيبوبة) حيث يعاني من قطع في النخاع وكسر في الحوض والتواء بالقفص الصدري، سائلين المولى عز وجل له السلامة والعافية.

كما وافق المجلس، على الالتماس المُقدم من أحد الطلاب من ذوي الهمم المقيد بالفرقة الثانية بكلية الحقوق والذي يلتمس فيه الموافقة على أداء امتحان مادة القانون الجنائي دور أكتوبر نظراً لظروفه الصحية الصعبة حيث إنه كان محجوزاً بالمستشفى ولم يتمكن من الالتحاق بالامتحان.

ووافق المجلس، على اعتماد إنشاء لائحة الدبلوم المهني الأساسي المقدم من قسم طب الطوارئ بكلية طب قصر العيني بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية بعنوان: طب الكوارث (Disaster Medicine)، وكذلك الموافقة على لائحة الدراسات العليا (2025) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على إطلاق مبادرة كلية التربية للطفولة المبكرة بعنوان (طفولة بأمان) بالتعاون بين قطاعي شئون التعليم والطلاب وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في ضوء استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي لإنتاج مجموعة من الأفلام المتحركة والقصص والألعاب الرقمية لتوعية وحماية الأطفال من أي مخاطر.

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