باحث: مخلفات القمح ثروات غذائية وصناعية لا تُحرق

كتب: عمر صبري

كشف الدكتور محمد عمارة، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بـمركز البحوث الزراعية، عن القيمة الاقتصادية والغذائية العالية لمخلفات القمح، مؤكدًا أنها تمثل 25–30% من إنتاج القمح العالمي، وغالبًا ما يتم إهدارها أو حرقها، رغم إمكانية تحويلها إلى منتجات صناعية وغذائية مفيدة.

وقال عمارة، في ورقة علمية حملت عنوان "من حرق النفايات إلى صنع الثروات"، إن مخلفات القمح مثل النخالة وجنين القمح وقش القمح، يمكن أن تتحول إلى مصادر هامة في مجالات التغذية والصناعة والطاقة، داعيًا إلى الاستفادة منها بدلًا من التخلص منها بطرق ضارة بالبيئة.

النخالة: كنز غذائي غني بالبروتين والألياف

النخالة، وهي الطبقة الخارجية لحبة القمح، غنية بالألياف الغذائية (50%) والبروتين (15%)، إلى جانب الفيتامينات مثل B1 وB6 والمعادن مثل الحديد والزنك.

تُستخدم في صناعة الخبز، والمكملات الغذائية، كما تدخل في إنتاج الأعلاف الحيوانية بفضل احتوائها على عناصر غذائية مهمة وتكلفتها المنخفضة.

جنين القمح: مكمل غذائي وطبي من الدرجة الأولى

جنين القمح هو أغنى أجزاء حبة القمح غذائيًا، ويحتوي على البروتينات عالية الجودة والدهون غير المشبعة والفيتامينات، وخاصة فيتامين E.

يُستخدم في الصناعات الغذائية، كما يُستخلص زيته لاستخدامه في مستحضرات التجميل والمكملات الطبية كمضاد أكسدة ومقاوِم للشيخوخة.

قش القمح: مورد صناعي وبيئي واعد

قش القمح ينتج بمعدل عالمي يبلغ 550 مليون طن سنويًا، ويحتوي على ألياف سليلوزية تُستخدم في صناعة الورق، ويُعد مصدرًا هامًا لإنتاج الوقود الحيوي (الإيثانول، البيوجاز)، كما يُستخدم كعلف للحيوانات رغم محتواه المنخفض من البروتين.

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