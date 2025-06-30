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70% حد أدنى للاقتصاد والعلوم السياسية بتنسيق الجامعات 2025 للوافدين

03:00 ص الإثنين 30 يونيو 2025

معامل التنسيق

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كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة المركزية للوافدين والبعثات للحدود الدنيا لتنسيق الجامعات لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وذلك للعام الجامعي 2025 - 2026.

وبلغ تنسيق كليات العلوم الإنسانية والمعاهد العليا للعام الجامعي 2025 - 2026 للطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية، التالي:

- اقتصاد وعلوم سياسية 70%

- إعلام 65%.

- ألسن 55%.

باقي الكليات والمعاهد 50%.

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تنسيق الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة الاقتصاد والعلوم السياسية
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