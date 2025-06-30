70% حد أدنى للاقتصاد والعلوم السياسية بتنسيق الجامعات 2025 للوافدين
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة المركزية للوافدين والبعثات للحدود الدنيا لتنسيق الجامعات لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وذلك للعام الجامعي 2025 - 2026.
وبلغ تنسيق كليات العلوم الإنسانية والمعاهد العليا للعام الجامعي 2025 - 2026 للطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية، التالي:
- اقتصاد وعلوم سياسية 70%
- إعلام 65%.
- ألسن 55%.
باقي الكليات والمعاهد 50%.
فيديو قد يعجبك: