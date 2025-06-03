التعليم المفتوح بجامعة القاهرة: لن يعتد بسداد أي رسوم بعد هذا التاريخ

كتب- عمر صبري:

أصدر المركز القومي للتعليم المدمج أو المفتوح تنبيهًا مهمًا بأن آخر موعد للتسجيل بالترم الأساسي الحالي مارس امتحانات يوليو 2025 كان الخميس 22 مايو الماضي وأن الأحد 25 مايو 2025 كان آخر موعد لسداد الفواتير، موضحًا أنه سيتم إلغاء أى فواتير غير مسددة، ولن يعتد بسداد أي رسوم بعد هذا التاريخ.

وأضاف المركز أنه تم إعلان نتائج امتحانات الترم البيني الدور الثاني بنظام التعليم المفتوح، رسمياً من خلال الصفحات الشخصية للدارسين عبر موقعنا الإلكتروني على الإنترنت.

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