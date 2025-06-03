إعلان

التعليم المفتوح بجامعة القاهرة: لن يعتد بسداد أي رسوم بعد هذا التاريخ

08:00 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

جامعة القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

أصدر المركز القومي للتعليم المدمج أو المفتوح تنبيهًا مهمًا بأن آخر موعد للتسجيل بالترم الأساسي الحالي مارس امتحانات يوليو 2025 كان الخميس 22 مايو الماضي وأن الأحد 25 مايو 2025 كان آخر موعد لسداد الفواتير، موضحًا أنه سيتم إلغاء أى فواتير غير مسددة، ولن يعتد بسداد أي رسوم بعد هذا التاريخ.

وأضاف المركز أنه تم إعلان نتائج امتحانات الترم البيني الدور الثاني بنظام التعليم المفتوح، رسمياً من خلال الصفحات الشخصية للدارسين عبر موقعنا الإلكتروني على الإنترنت.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تحرك برلماني بشأن ارتفاع نسبة الملوحة ببحيرة المنزلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة القاهرة التعليم المفتوح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية

إعلان

إعلان