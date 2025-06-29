وزير التعليم العالي: إعداد أول خريطة بحثية شاملة لكل إقليم بمصر

كتب - عمر صبري:

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية الهندسة بجامعة عين شمس، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت، وعميد الكلية الدكتور عمرو شعت، وعدد من قيادات التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي كلمته، هنأ الوزير جامعة عين شمس على حصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، لتكون بذلك ثاني جامعة مصرية تنال هذا الاعتماد، مشيدًا بالجهود المؤسسية التي قادت لهذا الإنجاز.

تحالف وتنمية.. خطوة نحو تكامل وطني

وأكد الدكتور عاشور أن المرحلة الحالية تشهد تفعيل مؤشرات نجاح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مبادرة "تحالف وتنمية"، التي لاقت إقبالًا واسعًا من جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمعاهد والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن عدد التحالفات بلغ حتى الآن 104 تحالفات، وهي في طور التقييم لاختيار أفضلها.

وأوضح أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رسم رؤية مستقبلية واضحة للتنمية.

خريطة بحثية شاملة لأولويات الأقاليم

أعلن الوزير عن العمل على إعداد أول خريطة بحثية شاملة لكل إقليم بالجمهورية، تهدف إلى توضيح أولويات البحث العلمي والمشروعات المطلوبة حسب طبيعة كل منطقة. وشدد على أهمية أن تركز الخطط المستقبلية للكليات على الابتكار، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وربطه بالاقتصاد الوطني، إلى جانب تفعيل دور ريادة الأعمال.

تكريم الرواد واستعراض إنجازات الكلية

خلال المؤتمر، شارك الوزير في تكريم أساتذة كلية الهندسة من دفعات (1969 - 1971)، مشيدًا بإسهاماتهم الأكاديمية والمهنية، ومؤكدًا أن الباحثين والعلماء المصريين هم الركيزة الأساسية لأي تطوير في منظومة التعليم والبحث.

من جانبه، استعرض عميد الكلية الدكتور عمرو شعت خطة الكلية حتى 2028، والتي تركز على التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ودعم مسارات التميز الأكاديمي. كما شهد المؤتمر استعراضًا لإنجازات الكلية في مجالات خدمة المجتمع، وشؤون الطلاب، والدراسات العليا.

وفي ختام الفعاليات، تفقد الوزير مشروع استوديو التصميم الدولي (WDS) 2025، والذي يُعد أول اتفاقية تعاون ثلاثية من نوعها، بين جامعة عين شمس وجامعتي كليمسون الأمريكية وهواتشونغ الصينية، موجهًا التحية للطلاب المشاركين، ومعربًا عن ثقته في قدرتهم على الإبداع في بيئة تعليمية عالمية.