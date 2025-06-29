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نوع جديد.. 8 معلومات عن الفطر "Trichoderma egyptiacum" المكتشف في مصر

04:30 ص الأحد 29 يونيو 2025

نوع جديد.. 8 معلومات عن الفطر Trichoderma egyptiac

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كتب- عمر صبري:

اكتشاف نوع جديد من الفطريات ينتمي إلى جنس Trichoderma، تم تعريفه وتسجيله رسميًا باسم Trichoderma egyptiacum، وذلك من قبل مدينة الأبحاث العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي.

الدكتور يونس رشاد، الباحث المساعد بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة ومكتشف الفطر الجديد، كشف بعض المعلومات عنه كالتالي:

١- جنس Trichoderma يُستخدم على نطاق واسع في المجالات الزراعية والصناعية والطبية.

٢- تستند إليه أكثر من 50٪ من منتجات المكافحة الحيوية الفطرية عالميًا.

٣- الفريق البحثي قام بدراسة التنوع الحيوي لهذا الجنس الفطري في مصر.

٤- تم عزل 60 عزلة فطرية من 119 عينة نباتية وتربة جذرية تمثل خمس بيئات مصرية مختلفة.

٥- أسفرت الدراسة عن اكتشاف النوع الجديد المنتمي إلى مجموعة Harzianum

٦- تم تسميته علميًا:

Trichoderma egyptiacum Y.M. Rashad, B. Natey & J.X. Deng, sp. nov

٧- أُجيز هذا النوع الجديد من قبل الجمعية الألمانية للفطريات (DGfM)، ونُشر في مجلتها الرسمية Mycological Progress في يونيو 2025.

٨- تم تسجيله رسميًا في قاعدة بيانات MycoBank العالمية المتخصصة في توثيق وتصنيف الفطريات.

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