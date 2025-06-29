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إضافة تربية تعليم ابتدائي الأقصر وفنون تطبيقية النوبارية لتنسيق الجامعات 2025

12:16 ص الأحد 29 يونيو 2025

الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبح

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كتب- عمر صبري:

شهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، تشكيل اللجنة العليا للتنسيق، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

ووافق المجلس أيضًا على إصدار طابع تنسيق لكلية التربية تعليم إبتدائي أساسي بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2025/2026.

كما وافق المجلس على إصدار طابع تنسيق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور (بالنوبارية) للعام الجامعي 2025/2026.

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المجلس الأعلى للجامعات جامعة دمياط الدكتور محمد أيمن عاشور تنسيق الجامعات 2025
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