كتب- عمر صبري:

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات محضر اجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع أمناء مجالس الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لمناقشة ما ورد بخطاب رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ لتحديد أسلوب وآليات الإعفاء من الرسوم الدراسية المختلفة، بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، لأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

انتهى الاجتماع إلى الإعفاء بنسبة 100% لأبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي، بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة والحكومية، وكذلك رسوم تسجيل المقررات بالبرامج بمصروفات بالجامعات الحكومية.

كما انتهى الاجتماع إلى الإعفاء بنسبة 50% على الأقل لأبناء المصابين بالعجز الجزئي، بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الخاصة والحكومية، وكذلك رسوم تسجيل المقررات بالبرامج بمصروفات بالجامعات الحكومية، على أن تلتزم الجامعة بسداد الرسوم المقررة للصناديق عن أبناء الشهداء والمصابين بالعجز الكلي والجزئي المقيدين لديها، ويعفى الطلاب من مقابل جميع الخدمات والأنشطة، وفقًا للمحددات التي يضعها مجلس كل جامعة.

وأضاف المحضر: على أن يكون تمتع الطالب بالإعفاء بموجب خطاب رسمي من قبل صندوق شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

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