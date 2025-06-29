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إزاي نشرب المياه بطريقة صح؟.. دكتورة كيمياء حيوية توضح

06:30 ص الأحد 29 يونيو 2025

تعبيرية

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كتب- عمر صبري:

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، نشر حلقات سلسلة "صحتك في الصيف"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين خلال فصل الصيف من خلال محتوى علمي مبسط.

في هذه الحلقة، تقدم الدكتورة رحاب أشرف، قسم الكيمياء الحيوية الطبية بالمركز القومي للبحوث، شرحًا مبسطًا عن نظام شرب المياه الصحيح في فصل الصيف، وأهمية التوازن في تناول السوائل، وكيفية تجنب العادات الخاطئة التي قد تؤثر على صحة الجسم في الأجواء الحارة.

وتتناول الحلقة التعرف على أفضل طرق ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

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شرب المياه طريقة الشرب الكيمياء الحيوية رحاب أشرف
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