كتب- عمر صبري:

افتتحؤ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المقر الرسمي لجامعة دمياط الأهلية، وذلك برفقة الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية.

وفي كلمته، أكد الوزير، أن الجامعات الأهلية تحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، نظرًا لدورها الحيوي في استيعاب الزيادة المطردة في أعداد طلاب الثانوية العامة، والحد من ظاهرة اغتراب الطلاب للدراسة بالخارج، من خلال تقديم تجربة تعليمية متميزة تضاهي المعايير العالمية.

12 جامعة جديدة .. و32 على مستوى الجمهورية

أشار الدكتور "عاشور"، إلى أن عدد الجامعات الأهلية في مصر ارتفع إلى 32 جامعة بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة جديدة، من بينها جامعة دمياط الأهلية، موضحًا أن الدراسة بهذه الجامعات ستبدأ رسميًا خلال العام الدراسي 2025/2026.

وأوضح أن الجامعات الأهلية الجديدة تشمل: القاهرة، عين شمس، دمنهور، السويس، سوهاج، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، طنطا، الأقصر، مدينة السادات، ودمياط.

وأكد الوزير، أن هذه الجامعات تمثل نموذجًا تكامليًا مع الجامعات الحكومية، وليست بديلًا عنها، بل تسعى لتقديم برامج دراسية حديثة وبينية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ضمن هيكل إداري جديد يشمل نوابًا للشؤون الأكاديمية، والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

دمياط الأهلية.. 6 كليات وبرامج تواكب سوق العمل

من جانبه، أوضح الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، أن الجامعة الأهلية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2023، وتضم في مرحلتها الأولى ست كليات هي:

- كلية التمريض

- كلية الفنون والتصميم

- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

- كلية الآثار والسياحة

- كلية الأعمال

- كلية الألسن

وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى التوسع مستقبلًا بإنشاء كليات جديدة، بما يخدم منظومة التعليم العالي في دمياط والمحافظات المجاورة، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة.

تجهيزات تكنولوجية وتحالفات إقليمية

في السياق ذاته، أكد الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن الجامعة تم تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط التعليمية، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية مرنة ومتطورة، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تشكل ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن هذه الجامعات تعتمد على أنظمة تعليمية حديثة، وبرامج دراسية مرنة، وتعمل على الانضمام إلى تحالفات إقليمية وتعاون دولي مع المؤسسات البحثية والصناعية، ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

دعم أكاديمي من المحافظة.. وتأهيل لسوق العمل

من جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن جامعة دمياط الأهلية تمثل صرحًا تعليميًا واعدًا يُضاف لمنظومة التعليم العالي في المحافظة، وتسهم في الحد من اغتراب الطلاب وتعزيز التنمية المحلية من خلال توفير موارد بشرية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل.

واختتم الوزير زيارته بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة وجميع القائمين على المشروع، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة في العام الأكاديمي المقبل.

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