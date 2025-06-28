كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذ خطة توعوية متكاملة خلال النصف الأول من عام 2025، بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، بهدف دعم الانتماء الوطني، وتنمية التفكير النقدي لدى طلاب الجامعات والمعاهد، والتصدي للفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ملف التوعية الفكرية يُعد أولوية لدى الوزارة في إطار دورها الوطني، مشددًا على أن الجامعات لم تعد مجرد مؤسسات أكاديمية، بل صارت شريكة رئيسية في بناء شخصية الطالب فكريًا ووطنيًا.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على تنويع الأنشطة بما يتناسب مع اهتمامات الشباب، من خلال ورش عمل وحوارات تفاعلية ومحتوى توعوي هادف، يسهم في ترسيخ مفاهيم المواطنة والاعتدال، ومواجهة الشائعات والتطرف الفكري والانغلاق الديني.

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الخطة التوعوية التي تم تنفيذها شكّلت نقلة نوعية في مضمون الأنشطة الجامعية، حيث رُوعي فيها استهداف الجوانب الفكرية والسلوكية لدى الطلاب، ومراعاة التحديات المعاصرة التي تواجه الشباب، مثل الإدمان، والسلوكيات السلبية، والشائعات، والمخاطر الرقمية.

وأوضح أن المعهد نفّذ سلسلة فعاليات موسعة داخل الجامعات والمعاهد، تضمنت ندوات، ولقاءات حوارية، وزيارات ميدانية، وبرامج تدريبية شملت موضوعات في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وحروب الجيل الرابع، والهوية الوطنية، والمواطنة، وكيفية التعامل مع الانغلاق والتشدد.

وشهدت الأنشطة مشاركة عدد من الرموز الدينية والفكرية، من أبرزهم فضيلة مفتي الجمهورية، لمناقشة قضايا الانتماء والاعتدال من منظور ديني وفكري متوازن، ما ساهم في تعميق الفهم وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الطلاب والمتخصصين.

وفي إطار دعم التفكير الإبداعي والابتكار، أطلق معهد إعداد القادة برنامج "قادة الابتكار الاجتماعي" لتنمية روح المبادرة والمسؤولية لدى الشباب، كما نظّم الملتقى القمي الثاني لاتحادات طلاب الجامعات والمعاهد تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية"، بالإضافة إلى الصالون الثقافي الذي ناقش قضايا الهوية والأمن القومي، ووفّر مساحات حوار مفتوحة مع نخبة من المفكرين والخبراء.

انفتاح ثقافي وتفاعل مع المشهد الأدبي

تنفيذًا لمحور التثقيف والانفتاح المعرفي، نظّمت الوزارة بالتنسيق مع المعهد زيارات موسعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، شارك فيها نحو 15 ألف طالب وطالبة، ما عزز من تواصلهم مع الإنتاج الثقافي والفكري الوطني والعالمي.

كما أطلقت مسابقة "معًا"، لإنتاج أفلام قصيرة توعوية مدتها دقيقة واحدة لمواجهة الفكر المتطرف بأسلوب فني جذاب. وقد استقبلت المسابقة أكثر من 200 عمل طلابي، تم تقييمها من قبل لجنة تحكيم ضمت نخبة من الفنانين والأكاديميين والمثقفين.

شراكات وطنية لتعزيز العمل التوعوي

دعمت الوزارة خطتها من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد إعداد القادة ومؤسسات وطنية، من بينها:

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

مدينة الثقافة والعلوم.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

جامعة أسوان.

وتستهدف هذه الشراكات توسيع دائرة المشاركة الطلابية في البرامج الثقافية والإرشادية، وتعزيز التكامل المؤسسي في التصدي للتحديات السلوكية والفكرية التي تواجه الشباب.

بناء جيل واعٍ في مواجهة الفكر المتطرف

أظهرت الخطة التوعوية التي نفذتها وزارة التعليم العالي مدى تكامل الأدوار بين الجامعات والمعاهد ومعهد إعداد القادة، في دعم رؤية الدولة لبناء جيل شبابي مثقف، واعٍ بقضايا مجتمعه، قادر على التمييز بين الحقيقة والتضليل، ويتمتع بالقدرة على مواجهة الأفكار المنغلقة والمتطرفة، بما يرسخ الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

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