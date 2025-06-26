رسميًا.. جامعة عين شمس تحصل على اعتماد هيئة ضمان الجودة

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد زين العابدين، بحسب بيان صحفي، أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي جاء تتويجًا لجهود إدارات الجامعة السابقة، من عمداء ووكلاء وإداريين، مشيرًا إلى أن حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي يمنح ثقة كبيرة في مخرجات الجامعة، ويؤكد التزامها بمعايير الجودة في جميع خدماتها من تعليم وبحث علمي وخدمة مجتمعية، كما يبرز التزام الجانبين الأكاديمي والإداري بالجامعة بتطبيق أعلى معدلات الجودة، مما يؤهل طلاب الجامعة أيضًا للحصول على وظائف متميزة والمنافسة في سوق العمل.

وأشاد بالدور الفاعل للهيئة في ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، مع سعي الجامعة لمواكبة المعايير الدولية.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن خالص شكره للدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة، متطلعًا إلى استمرار التعاون مستقبلًا وتبادل الخبرات بما يحقق الهدف المنشود للطرفين، والمتمثل في تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم.

يُذكر أن وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قام بزيارة ميدانية للجامعة خلال الفترة من 13 - 17 أبريل 2025، شملت الزيارة كافة القطاعات، الكليات، المراكز، والوحدات والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات مع قيادات الجامعة، العمداء ووكلاء الكليات، ومدير وأعضاء مركز ضمان الجودة والاعتماد، ورئيس وأعضاء فريق الدراسة الذاتية، وممثلين عن الهيئة المعاونة، وممثلين عن طلاب البكالوريوس والليسانس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، ومديري الكليات والإدارات بالجامعة.

ضمّ فريق الزيارة الميدانية لاعتماد الجامعة نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين في مجالات التعليم العالي وضمان الجودة.

رافق فريق الزيارة الدكتورة سافيناز عادل الحبشي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب والمسؤولة عن ملف الاعتماد المؤسسي للجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفريق الجودة: الدكتورة ميريام عياد، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتورة منى عبد العال، مدير مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم بالجامعة، والدكتورة هند أسعد، مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الألسن، والدكتورة دينا لاشين، أستاذ بكلية الصيدلة، والدكتورة دينا الزفزاف، أستاذ بكلية الطب، والدكتورة هالة سويد، وكيل كلية الطب، والدكتورة ندى العسكري، مدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات.