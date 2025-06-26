كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان تفاصيل الدراسة في برنامج إعداد معلم الفيزياء باللغة الإنجليزية بكلية التربية، وذلك خلال تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة، وهو أحد البرامج المتميزة التي تواكب احتياجات سوق العمل الحديث، وترتقي بكفاءة المعلم علميًا ومهنيًا وثقافيًا، مما يمنحه قدرة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.

ويعد البرنامج أحد البرامج الخاصة المتميزة بنظام الساعات المعتمدة، ويستهدف تأهيل المعلمين باللغة الإنجليزية في تخصص الفيزياء، من خلال دمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتزويد الطلاب بالمهارات التربوية والتكنولوجية، بما يعزز قدرتهم على التعليم الفعال، والإبداع في توصيل المفاهيم الفيزيائية، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة الأكاديمية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلمين قادرين على إنتاج المعرفة العلمية وتوظيفها في ممارساتهم التدريسية، مع التركيز على تمكين الطلاب من اكتساب المهارات المرتبطة بتعليم وتعلم العلوم بشكل عام، والفيزياء بشكل خاص، بما يعزز من مهارات التفكير النقدي والتحليل العلمي لدى المتعلمين.

ويُتاح الالتحاق بالبرنامج لطلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وفقًا للحد الأدنى للقبول بكلية التربية جامعة حلوان، مع تطبيق الشروط الداخلية الخاصة بالكلية، ويُمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الفيزياء باللغة الإنجليزية.

كما يتيح البرنامج لطلابه فرص تدريب ميداني متميزة من خلال الزيارات العملية للمدارس الحكومية، بما يضمن الدمج بين الدراسة النظرية والتجربة الواقعية داخل الفصول الدراسية، مما يساهم في إعداد خريج متميز قادر على التعامل مع البيئة التعليمية بكفاءة عالية.

ويوفر البرنامج آفاقًا واسعة للعمل في مجالات متعددة، من بينها التدريس باللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام والخاص، والعمل بالمراكز البحثية والتربوية التي تهتم بتعليم العلوم، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا للطلاب الراغبين في الجمع بين التميز الأكاديمي والانطلاق المهني محليًا وعالميًا.

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