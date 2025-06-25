"الحمل الحرج".. أستاذ بجامعة القاهرة يوضح مخاطره على الأم

كتب- عمر فارس:

حذر الدكتور عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، من مخاطر ما يُعرف بـ"الحمل الحرج"، مشيرًا إلى أنه لا يهدد صحة الأم فقط، بل قد يؤثر بشكل دائم على مستقبل الجنين وحالته الصحية طوال حياته.

وأوضح حسن، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الحمل الحرج هو الحمل الذي تترافق معه عوامل صحية أو ظروف خاصة تُعرض الأم أو الجنين لمضاعفات محتملة، وتشمل هذه العوامل:

الحمل في سن مبكرة (أقل من 18 عامًا) أو متأخرة (أكثر من 35 عامًا)

الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم

وجود تاريخ سابق لحالات إجهاض متكرر أو ولادات مبكرة

تقارب فترات الحمل (أقل من عامين بين الحملين) أو الحمل بتوأم أو أكثر

ورغم الخطورة المرتبطة بهذه الحالات، أكد حسن أن هذا النوع من الحمل يمثل أيضًا "فرصة ذهبية" لما يُعرف علميًا بـ"برمجة الجنين"، وهي نظرية طبية حديثة ترى أن البيئة داخل الرحم – من غذاء الأم إلى حالتها النفسية – تترك أثرًا طويل المدى على أجهزة جسم الجنين، وقد تحدد إصابته المستقبلية بأمراض مثل السمنة، أو السكري، أو أمراض القلب.

وأضاف أستاذ طب النساء أن التعامل العلمي مع الحمل الحرج يمكن أن يحوّله من خطر إلى فرصة حقيقية لتحسين صحة الطفل مدى الحياة، مشددًا على أن هذا يتحقق عبر عدة خطوات مهمة، أبرزها:

المتابعة المنتظمة مع الطبيب المختص

الالتزام بالتغذية الصحية المتوازنة

التحكم في الأمراض المزمنة

توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأم

تبنّي نمط حياة صحي يشمل النوم الجيد والنشاط البدني والراحة

وأكد على أن الاستثمار في صحة الأم خلال الحمل ينعكس مباشرة على صحة الأجيال القادمة، داعيًا إلى نشر الوعي بمخاطر الحمل الحرج وطرق الوقاية منه لضمان ولادة أطفال أصحاء وحياة أسرية مستقرة.

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