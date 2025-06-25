قرار جمهوري بإضافة كلية الطب البشري إلى كليات "جامعة الحياة" الخاصة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 2019، والخاص بإنشاء جامعة خاصة تحت اسم "جامعة الحياة".

وتضمن القرار الجديد إضافة كلية الطب البشري إلى كليات الجامعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار السابق، مع التأكيد على أن بدء الدراسة بالكلية سيكون مرتبطًا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي التابع للجامعة.

كما نص القرار على ضرورة الحصول على موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على كل من منشآت الكلية وبرنامج التشغيل، قبل السماح ببدء الدراسة فيها، بما يضمن جاهزية البنية التحتية الطبية والتعليمية اللازمة.

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