جامعة عين شمس تستعد لإطلاق مرصد مجتمعي

كتب- عمر صبري:

ترأست الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جلسة نقاشية لوضع ضوابط عمل المرصد المجتمعي بالجامعة، بحضور عدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحسب بيان، استهلت الجلسة بالتأكيد على حرص ودعم محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة على تنفيذ المرصد المجتمعي معول على هذا المرصد زيادة تفعيل الدور المجتمعي للجامعة وخاصة لما تتميز به الجامعة من دور ريادي فى خدمة المجتمع.

شهدت الجلسة عدد من المناقشات البنّاءة وتوافق فى الآراء والأفكار.

وخلال الاجتماع، أوضحت فاروق أن المرصد المجتمعي يُعد أداة فاعلة لرصد وتحليل الظواهر والمشكلات المجتمعية، بهدف فهمها وتفسيرها والتنبؤ بها، وصولًا إلى آليات علمية للتحكم فيها، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر القومية 2030.

كما توافق الحضور على عدد من آليات رصد القضايا والظواهر والتحديات المجتمعية من خلال الاستعانة بعدد من قواعد البيانات بمختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز دعم القرار، التى يمكن الاستعانة بها وتحليل الدراسات والأبحاث ذات الصلة باستخدام أدوات البحث الذكية، و تلقّي الطلبات والتكليفات من الجهات المعنية وتحليل وتصنيف الرسائل العلمية في المجالات المختلفة.

يهدف المرصد إلى تقديم حلول تطبيقية عملية من خلال الدراسات والاستشارات المبنية على أسس علمية و كذلك توجيه البحث العلمي بالكليات المعنية، والاستفادة من النماذج التطبيقية السابقة، مع إنشاء قواعد بيانات تسهم في الرصد والمتابعة والتقييم وتتبع الظواهر والتحديات المختلفة، بما يدعم صناع ومتخذي القرار.

وفي إطار تفعيل المبادرات المجتمعية، يعمل المرصد على توجيه الأنشطة بناءً على النتائج وتحليل مؤشرات الأداء، فضلًا عن دعم العمل التطوعي من خلال التعاون مع الهلال الأحمر المصري، عبر مركز التطوع الطلابي، وتقديم التدريب اللازم ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب، في خطوة تُعد انطلاقة نحو علاقة مؤسسية فعالة بين الجانبين.

ويستهدف المرصد كذلك تعزيز عقد شراكات مع الأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني، والهيئات والوزارات المعنية.

كما تم خلال الجلسة اقتراح تشكيل هيكل تنظيمي للمرصد يتكون من مدير تنفيذى للمرصد ومدير فنى وإدارى يتولى الإشراف على سبع وحدات هم "وحدة التطوير الإستراتيجي، وحدة الرقمنة ونظم المعلومات، وحدة التسويق والإعلان، وحدة الدعم الفنى والإداري، وحدة الاتصال والعلاقات العامة، وحدة العمل التطوعي والمجتمعي، وحدة الشراكات المجتمعية".

ويهدف هذا الهيكل إلى ضمان التكامل بين مختلف المهام وتحقيق كفاءة في الأداء وتوزيع الأدوار بما يعزز من فاعلية المرصد فى أداء رسالته المجتمعية والعلمية.

اقرأ أيضاً:

المراجعة النهائية في التاريخ للثانوية العامة 2025.. أسرار الامتحان ونماذج الأسئلة

خريطة الأنشطة الصيفية بجامعة القاهرة لدعم إبداعات الطلاب

بدائل الثانوية العامة 2025.. مميزات وشروط مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية