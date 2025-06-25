تفاصيل إنشاء جامعة عين شمس لمشروع "مركز الفرانكفونية"

كتب- عمر صبري:

ترأست الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس الجلسة الدورية لإجتماع مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أعضاء المجلس من عمداء الكليات ووكلاء الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لاستعراض مشروع إنشاء مركز الفرانكفونية Centre Universitaire de la francophonie.

وبحسب بيان، أشارت أنه تم الاتفاق على تقسيم العمل من خلال مجموعات تضم " لجنة قواعد البيانات ولجنة التسويق فضلا عن لجنة التطوير الاستراتيجي ولجنة نادي الباحثين والطلاب أصدقاء المركز"، وأن الجامعة بصدد إطلاق مرصد مجتمعي يُعد أداة فاعلة لرصد وتحليل الظواهر والمشكلات المجتمعية، بهدف فهمها وتفسيرها والتنبؤ بها، وصولًا إلى آليات علمية للتحكم فيها، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر القومية 2030.

كما استعرضت فاروق تقريرا حول حملات التوعية التى ينظمها القطاع مختلف المراحل الدراسية خلال العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث تم تنظيم ٨٥ حملة توعوية توجهت إلى 13 مديرية تعليمية داخل القاهرة استفاد منها ٦٢٧٠ طالبا وطالبة وتنوعت الموضوعات التي تناولها الحملات بين توعية صحية وإجتماعية وسلوكي والفنية.

أشادت فاروق بجهود القائمين على تنظيم وتنفيذ الحملات والتى تعكس جانب من الدور المجتمعى المؤثر للجامعة فى البيئة المحيطة ومن خلال إقامة فعاليات بسيطة مؤثرة في دعم وتنمية المجتمع.

تضمنت الجلسة مناقشة اقتراح إطلاق سلسلة من الأفلام القصيرة التوعوية التي تخاطب فئة الشباب من خلال وسائل التواصل المختلفة تهتم فى محتوها بتقديم توعية بشكل بسيط حول القضايا المجتمعية المختلفة التي تؤرق المجتمع.

واستعرض المجلس خطة الصيانة الصيفية والتي تبدأ عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات والتى تشمل مراجعة خطة الدفاع المدني بالجامعة و تجهيز غرف الإسعافات الأولية بكل كلية وكذلك أعمال الصيانة لجميع الاجهزة والمعدات بما يتناسب مع جهود الجامعة فى تحقيق الاستدامة البيئية فى التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها.

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