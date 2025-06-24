كتب- عمر صبري:

شهدا الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، توقيع مذكرة تفاهم بين مستشفيات جامعة عين شمس ومؤسسة ألدر هاي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بالمملكة المتحدة.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم ممثلًا عن مستشفيات جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات، وعن مؤسسة ألدر هاي ترايسي كوزينو مديرة المشروع العالمي مؤسسة ألدر هاي العالمية وقسم صحة الطفل الدولية.

ألقت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلمة نيابة عن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أكدت خلالها أن الاتفاقية تمثل نموذجًا لشراكة استراتيجية متميزة بين مؤسستين عريقتين تتشاركان الإرث الأكاديمي والطبي، وتسعيان سويًا نحو تحقيق نقلة نوعية في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم الطبي، وأبحاث طب الأطفال.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تتجاوز كونها إطارًا رسميًا للتعاون، إذ تعكس التزامًا متبادلًا ورؤية موحدة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتكامل الجهود لخدمة احتياجات المرضى وعائلاتهم.

كما أعربت عن خالص تقديرها لكل من أسهم في إرساء هذه الشراكة، مشيدة بالدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات المشاركة في دعم الإبتكار الطبي والبحث العلمي، ومؤكدًة أن هذه الخطوة تمثل بداية واعدة لتعاون بنّاء يخدم الأجيال القادمة.

ومن الجانب البريطانى أعربت ترايسي كوزينو عن سعادتها البالغة بتدشين هذه الشراكة التي وصفتها بأنها أكثر من مجرد اتفاق رسمي، بل بداية لعلاقة استراتيجية ترتكز على القيم الإنسانية المشتركة، والاحترام المتبادل، والطموح المشترك لتطوير منظومة رعاية صحية متقدمة للأطفال.

وأضافت "نتطلع إلى ما ستحققه هذه الشراكة من نتائج ملموسة من خلال البرامج والمبادرات المشتركة، والتي ستُبنى على أساس من الثقة والتعاون المثمر بين الجانبين".

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تشكل بداية واعدة لتعاون ملهم، موجّهًا الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا المشروع المشترك.

وأكد الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية مستشفيات الجامعة للانفتاح على المؤسسات العالمية الرائدة في المجالات الطبية، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية في المستشفيات.

أوضح الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من رؤية مشتركة متعددة الأبعاد في مجال طب الأطفال، تقوم على تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك، بهدف تطوير الخدمات الطبية والبحثية والتعليمية، وتحقيق أفضل النتائج في رعاية صحة الطفل.

تأتي هذه المذكرة في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجالات الطبية والعلمية، وتشمل مجالات التعاون تبادل أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والطلاب المعينين لغرض التدريب السريري والدراسات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة العملية في الخارج، وتنفيذ برامج بحثية مشتركة وإجراء تجارب سريرية في كلا المؤسستين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والمنتديات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم محاضرات للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا، والمشاركة في امتحانات الدراسات العليا، بما في ذلك الحضور كممتحنين في جامعة عين شمس والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه و التقدم بطلبات إلى جهات التمويل لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة قد تؤدي إلى تطوير منتجات ذات ملكية فكرية مشتركة، أيضاً تبادل الخبرات في أساليب التدريس المبتكرة وتصميم البرامج والمقررات الدراسية.

نسق الإتفاقية من الجانب المصرى الدكتور أشرف عبد الحميد الميداني الأستاذ بقسم جراحة القلب والصدر، الدكتورة شيرين إسماعيل فواز مدير مكتب العلاقات الدولية بكلية الطب.

حضر التوقيع من جامعة عين شمس الدكتزر محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، الدكتورة مى حمدى السيد الاستاذ بكلية الطب، الدكتور شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين، ولفيف من الأساتذة بمستشفي جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، وكلية الطب.

ومن الجانب البريطانى رام دانابوني - قسم جراحة القلب، مستشفى ألدر هاي للأطفال التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والدكتورة شروق مساهل استشارية طب طوارئ الأطفال، قسم الطوارئ، مستشفى ألدر هاي للأطفال التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

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