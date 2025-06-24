جامعة أسيوط الأهلية تعلن نتائج عدد من كلياتها للفصل الدراسي الثاني

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، عن اعتماد وإعلان نتائج عدد من كليات الجامعة الأهلية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2025، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، ورفع النتائج على المواقع الرسمية للكليات، تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية.

وأوضح الدكتور المنشاوي أن الكليات التي تم إعلان نتائجها شملت كلية الهندسة ببرامجها المختلفة، وهي: الهندسة الطبية والحيوية، هندسة العمارة الداخلية، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهندسة التشييد والبناء، وذلك لجميع المستويات الدراسية. كما تم إعلان نتائج كلية الصيدلة والبحوث الدوائية، وكلية العلوم الإدارية (برنامج اللغة الإنجليزية)، بالإضافة إلى برنامج نظم المعلومات الإدارية BIS للمستويات الأول والثاني والثالث.

كما ظهرت نتائج كلية الألسن واللغات التطبيقية لشعبة اللغة الإنجليزية بالمستويين الثاني والثالث، وبرنامج اللغة الألمانية بالمستويين الأول والثاني.

وأكد رئيس الجامعة أنه وجّه منذ بداية الامتحانات بانتظام عمل الكنترولات داخل الكليات، مع الالتزام بإنهاء أعمال التصحيح والرصد فور انتهاء كل امتحان، لضمان سرعة إعلان النتائج وتوفيرها إلكترونيًا، بما يحقق مصلحة الطلاب ويخفف العبء عن أولياء الأمور.

من جانبه، صرّح الدكتور نوبي محمد حسن، بأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني جرت في أجواء من الانضباط والالتزام، وشارك فيها نحو 5640 طالبًا وطالبة من مختلف الفرق الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي، مع توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن أعلى درجات التنظيم.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن أعمال التصحيح لا تزال جارية في عدد من الكليات الأخرى، على أن تُعلن نتائجها تباعًا خلال الأيام المقبلة فور اعتمادها ورفعها على المنصات الرسمية المعتمدة.