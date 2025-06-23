لماذا يجب ترشيد استخدام السكر في يومك؟.. دراسة توضح مخاطر على صحتك

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور أسامة محمد مبروك الشيخ، باحث بقسم بحوث الحاصلات البستانية، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن صناعة السكر من الصناعات الاستراتيجية في العديد من الدول، لما تمثله من أهمية اقتصادية، إذ تساهم في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل بالإضافة لدورة المحوري في الصناعات الغذائية، حيث يدخل السكر كمكون رئيسي في العديد من المنتجات.

وأضاف الشيخ، خلال دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية، أنه وفي ظل ما يشهده النظام الغذائي العالمي من تغيرات متسارعة في العادات وأنماط الإستهلاك، أصبح من الواضح أن السكر كمكون غذائي حاضر بكثرة في المنتجات المصنعة والمشروبات المحلاة قد تحول من عنصر مكمل إلى سبب رئيسي مؤرق للصحة العامة.

وأضاف أن السكر من العناصر الأساسية في النظام الغذائي للعديد من المصريين، حيث يدخل في مختلف أنواع الأغذية والمشروبات التقليدية ورغم هذا الدور الحيوي، فإن الارتفاع المفرط في استهلاكه يُعدّ من أخطر التحديات الصحية خلال العقود الأخيرة التي تواجه المجتمع المصري، لما له من آثار سلبية مباشرة واسعة النطاق على الصحة العامة شملت تفشي الأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وتسوس الأسنان و زيادة مستويات الدهون الثلاثية مما يزيد من خطر أمراض القلب وبالتالي زيادة الضغط على أنظمة الرعاية الصحية و تراجع جودة الحياة في المجتمعات، لذا فإن ترشيد استهلاك السكر لم يعد خياراً فردياً بل أصبح ضرورة وطنية تستدعي تدخلاً شاملاً من الدولة والمجتمع على حد سواء.

ولفت أنه ومع هذه التحديات الصحية، أصبح من الضروري العمل على ترشيد وتقنين استهلاك السكر، ليس فقط من خلال التوعية الفردية، بل من خلال تبنّي سياسات عامة وتشجيع الصناعات الغذائية على استخدام بدائل صحية.

وردا على سؤال لماذا أصبح الترشيد ضرورة؟.. ذكر الأسباب التالية:

1- التغير في نمط الحياة حيث أصبح كثير من الأفراد يعتمدون على الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة، ما زاد من استهلاكهم اليومي للسكر بشكل غير واعٍ.

2- قلة النشاط البدني مع نمط حياة أقل حركة بسبب التكنولوجيا والعمل المكتبي يؤدى إلى زيادة خطر تراكم السعرات الحرارية من السكر دون حرقها، مما يؤدي إلى السمنة والمشاكل الصحية.

3- السكر المخفي في العديد من المنتجات الغذائية حتى التي لا تبدو حلوة المذاق تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف مثل الصلصات، الزبادي، رقائق الإفطار.

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