جامعة عين شمس تكشف حقيقة نشوب حريق بأحد معامل كلية العلوم

كتب- عمر صبري:

كشفت كلية العلوم جامعة عين شمس، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بالكلية.

ونفت الكلية في منشور عبر موقعها الرسمي ما تردد مشيرة إلى أنه لا صحة لوجود حريق في كلية العلوم.

وأضافت: "نود توضيح أن ما تم تداوله عن وقوع حريق في أحد معامل كلية العلوم بجامعة عين شمس غير صحيح".

وتابعت: "نقدّر تفاعلكم الإيجابي وقلقكم على السلامة، ونؤكد أهمية التحقق من المصادر الرسمية قبل نشر المعلومات لضمان دقتها، نسأل الله السلامة للجميع".

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