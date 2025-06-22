كتب- عمر صبري:

أعلنت أمانة مجلس أمناء جائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للإبداع بشأن فتح باب الترشح للدورة الثانية عشرة (2025–2026).

ودعت جامعة عين شمس، أعضاء هيئة التدريس ممن تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في هذه الجائزة المرموقة، التي تُعد من أبرز الجوائز العربية وتُمنح كل عامين دعمًا للإبداع والتميز في مجالات متعددة.

مجالات الجائزة وموضوعات الدورة الحالية

أعلن مجلس أمناء الجائزة، عن الموضوعات المطروحة للدورة الثانية عشرة، والتي تشمل 3 حقول رئيسية:

- حقل الآداب والفنون: اللغة العربية والتحولات الرقمية، ويُركز على سُبل مواكبة اللغة العربية للتطورات التكنولوجية والرقمية الحديثة، ودورها في حفظ الهوية وبناء المعرفة.

- حقل العلوم: تكنولوجيا المستقبل في تنمية قطاعي النقل والطاقة، ويتناول الابتكارات العلمية والتقنيات المستقبلية التي تُسهم في تطوير هذين القطاعين الحيويين.

- حقل المدينة العربية: المدينة العربية بين الأصالة والمعاصرة، ويبحث في التوازن بين الحفاظ على التراث والتقاليد، ومتطلبات التحديث والتطور العمراني في المدن العربية، ويمكن التسجيل من هنا.

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