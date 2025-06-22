3 مجلات بجامعة القاهرة تحقّق طفرات في التصنيفات العالمية

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن تحقيق ثلاث مجلات علمية صادرة عن الجامعة طفرات نوعية في التصنيفات الدولية لقواعد البيانات العالمية لعام 2025، وهو ما يعزز من مكانة الجامعة على خريطة البحث العلمي عالميًا.

وقال "عبد الصادق"، إن المجلات الثلاث التي سجلت تقدمًا ملحوظًا هي: مجلة جامعة القاهرة JAR، والمجلة الدولية لكلية الطب البيطري، ومجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية Review of Economics and Political Science، حيث ظهرت جميعها ضمن أبرز تقارير مؤشرات التأثير في قواعد Clarivate Analytics وScopus.

وأوضح أن مجلة JAR تصدّرت قائمة المجلات العلمية المصرية المدرجة ضمن تقارير Journal Citation Reports (JCR) لعام 2024، والتي تضم 60 مجلة، بحصولها على معامل تأثير بلغ 13، متقدمة بذلك على مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الهندسية (6.8)، ومجلة جامعة عين شمس للعلوم الهندسية (5.9).

كما حصلت المجلة على CiteScore قدره 22.1 وفق قاعدة Scopus، ما يضعها ضمن أعلى 3% من المجلات متعددة التخصصات عالميًا.

أما المجلة الدولية لكلية الطب البيطري، فقد حققت تقدمًا كبيرًا بدخولها "المربع الذهبي" Q1 في قاعدة Clarivate بنسبة 91.3%، و89% في Scopus، حيث احتلت المركز 12 من أصل 170 مجلة عالمية في مجال العلوم البيطرية بـClarivate، والمركز 22 من بين 200 مجلة في Scopus.

وارتفع معامل تأثيرها من 2.8 في عام 2024 إلى 3.2 في 2025، في مؤشر على تصاعد حضورها العلمي إقليميًا ودوليًا.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الصادرة باللغة الإنجليزية سجلت أيضًا قفزة مهمة، حيث ارتفع معامل تأثيرها في Clarivate من 1.7 إلى 2.4، وتم إدراج تخصص العلوم السياسية بها ضمن الربع الأول Q1 لأول مرة، فيما تقدم تخصص الاقتصاد إلى المرتبة 160 ضمن Q2، بعدما كان يحتل المرتبة 256.

وأكد عبد الصادق أن هذه النجاحات تأتي في إطار استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز البحث العلمي والنشر الأكاديمي الدولي، ما ينعكس على تصنيف الجامعة وسمعتها عالميًا، مثمنًا الجهود المتواصلة للفرق الأكاديمية والإدارية التي تقف خلف هذا التميز.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس الالتزام المؤسسي بتشجيع الباحثين على النشر في مجلات علمية مرموقة ومصنفة دوليًا، مشيرًا إلى أن التقدم في قواعد Clarivate وScopus يعزز من حضور الجامعة البحثي ويفتح آفاقًا جديدة للباحثين والطلاب نحو التميز الأكاديمي.

ولفت إلى أن قاعدة Clarivate قد أعلنت إدراج 60 مجلة مصرية ضمن تقارير JCR لعام 2024، لتحتل مصر المركز الأول عربيًا، والثاني إفريقيًا في عدد المجلات المدرجة، مع تصدّر جامعة القاهرة هذه القائمة، تأكيدًا لريادتها العلمية المستمرة.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. تعرف على معايير تحديد القيمة الإيجارية وفقا للتعديلات الأخيرة

اليوم.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دور الحكومة في مواجهة التحرش والتنمر