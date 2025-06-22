رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات طب الأسنان ويشيد بالتزام الطلاب

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية طب الأسنان، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على متابعة انتظام اللجان وتهيئة بيئة امتحانية مناسبة للطلاب في مختلف الكليات.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقباله الدكتورة داليا فياض، عميد الكلية، وتحت إشراف تنفيذي من الدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشهدت الجولة تزامن عقد امتحان مادة “تكنولوجيا طب الأسنان التحفظي” لطلاب الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة، والذي انعقد في تمام العاشرة صباحًا بمشاركة 63 طالبًا دون تسجيل أي غياب. كما أُجري في الوقت ذاته امتحان مادة “أشعة الفم 2” لطلاب الفرقة الثالثة بنفس النظام، بحضور 46 طالبًا جميعهم حضروا دون استثناء.

وخلال تفقده للجان الامتحانات، أعرب الدكتور ناصر مندور عن تقديره لانضباط الطلاب والتزامهم الكامل بالحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة الكلية في تنظيم العملية الامتحانية بكفاءة، وحرصها على توفير الأجواء الملائمة التي تضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في هدوء ونظام.

وأكد رئيس الجامعة أن انتظام الطلاب وعدم تسجيل حالات غياب يُعد مؤشراً إيجابيًا على مدى وعيهم بأهمية المرحلة الجامعية، وجديتهم في تحصيلهم الأكاديمي، ما يعكس صورة مشرّفة لطلاب كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس.