هند القاضي تحصل على الامتياز في رسالة دكتوراة بـ"إعلام الأزهر"

كتب- محمود مصطفي أبو طالب:

حصلت الباحثة هند أحمد حسين القاضي على درجة العالمية (الدكتوراه) من كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر، بتقدير مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات والمؤسسات المصرية والعربية، وذلك عن رسالتها العلمية التي جاءت بعنوان: "الدبلوماسية الرقمية ودورها في بناء الصورة الذهنية للمؤسسات الرسمية المصرية لدى المجتمع الدولي".

واستهدفت الدراسة رصد وتحليل دور الدبلوماسية الرقمية في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الرسمية المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، مؤسسة الرئاسة، الهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة التعاون الدولي، وذلك من خلال تحليل مضمون صفحات هذه المؤسسات على موقع فيس بوك، للتعرف على أهم الاستراتيجيات الاتصالية الرقمية المتبعة.

كما سعت الباحثة إلى قياس مدى اهتمام هذه المؤسسات بإبراز أدوراها دوليًا عبر وسائل الاتصال الرقمية، وكشف مدى فاعلية هذه الأدوات في دعم العمل الدبلوماسي الحديث، بجانب معرفة دوافع ممارسي العلاقات العامة لاستخدام هذه الوسائل.

واعتمدت الدراسة على منهج المسح الوصفي والتحليلي، واستخدمت أداة تحليل المضمون خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2024، كما أجرت الباحثة دراسة ميدانية على عينة عمدية شملت 400 مفردة من المجتمع الدولي، مستخدمة أداة الاستبانة لقياس تأثير محتوى الصفحات الرقمية للمؤسسات المصرية على الرأي العام العالمي.

وشملت الدراسة كذلك مقابلات متعمقة مع القائمين بالاتصال في العمل الدبلوماسي، لتقديم رؤى أكثر دقة حول ممارسات الدبلوماسية الرقمية وأثرها في تعزيز الصورة الذهنية لمصر على الساحة الدولية.

وكشفت نتائج الرسالة عن أن المؤسسات المصرية المدروسة تتبع نهجًا شاملًا في الاتصال الرقمي، يجمع بين عرض الصراع وتقديم الحلول وإبراز النتائج، ما يسهم في وضوح الرسائل الإعلامية. كما أظهرت النتائج أن الرسائل ذات البعد الاقتصادي أو التي تعكس مواقف سلبية كانت أقل استخدامًا، مما يشير إلى سعي المؤسسات لتقديم صورة إيجابية.

وأكدت الدراسة أيضًا أن الجمهور الدولي يهتم بمتابعة المواقف السياسية والإنجازات الوطنية، الأمر الذي يعزز أهمية هذه المضامين في تشكيل الرأي العام الخارجي وبناء صورة ذهنية إيجابية للدولة المصرية.

كما تكوّنت لجنة المناقشة والحكم من نخبة من أساتذة الإعلام، وهم:

الدكتورة حنان جنيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة.

الدكتور جمال النجار، أستاذ ورئيس قسم الصحافة السابق بكلية الإعلام بنات الأزهر.

الدكتورة منى عبد الجليل، أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بنات الأزهر.

شهدت المناقشة حضور نخبة من الخبراء، من بينهم:

الدكتور غانم السعيد، عميد كليتي الإعلام واللغة العربية بجامعة الأزهر سابقًا.

الدكتور عبد الجواد أبوكب، رئيس مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي.

اللواء الدكتور حمادة الهنيدي، خبير العلاقات العامة والأزمات بوزارة الداخلية.

إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وخبراء ومتخصصين في الإعلام والاتصال.

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