كتب- محمد أبو بكر وعمر فارس:

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة، وذلك خلال اجتماع عُقد بمبنى التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير المعاهد العليا والارتقاء بجودة التعليم بها.

حضر الاجتماع كل من الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وأكد الوزير في كلمته خلال الاجتماع أهمية دور اللجنة في اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يواكب رؤية الوزارة لتطوير العملية التعليمية في هذه الكيانات، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع باقي مؤسسات التعليم الجامعي.

ولفت إلى أن اختيار قيادات أكاديمية متميزة يعد أحد المحاور الرئيسية لتحديث منظومة التعليم بالمعاهد، مشددًا على أهمية تكامل الجهود لتخريج طلاب بمستوى أكاديمي يماثل خريجي الجامعات.

وأوضح الوزير أن التنوع الكبير في منظومة التعليم العالي في مصر، الذي يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعاهد، يعزز التنافسية ويخدم استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه، أشار الدكتور جودة غانم إلى أن تشكيل اللجنة العليا واختصاصها باختيار العمداء يُعد خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وكشف أن 150 معهدًا تقدموا بترشيحاتهم لمنصب العميد حتى الآن، مؤكدًا أن اللجنة ستبدأ في مقابلة المرشحين قريبًا، بهدف استكمال التعيينات قبل بدء العام الدراسي الجديد، وضمان الاستقرار الإداري والأكاديمي داخل المعاهد.

وأضاف رئيس قطاع التعليم أنه سيتم إصدار قرارات وزارية بتعيين العمداء الجدد لمدة عامين، يعقبها تشكيل مجالس إدارات للمعاهد بنفس المدة.

كما أعلن عن صدور 365 قرارًا وزاريًا خلال الشهر الماضي، لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدعم الموارد البشرية بالقطاع.

وتطرق الدكتور غانم إلى جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد، من خلال ورش عمل حول التصنيفات الدولية، ومهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى دمج المعاهد في عمل لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات، ودعم ملف الطلاب ذوي الهمم، وتشجيع الانخراط في التحالفات الأكاديمية والصناعية لتطوير جودة التعليم.

وأكد أن قطاع التعليم مستمر في تقييم أداء المعاهد بشكل دوري، بما يضمن تحفيز التنافسية والتميز، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل.

يُذكر أن اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد تضم 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور جودة غانم، وعضوية الدكتور جمال هاشم كمقرر لها، في خطوة جديدة لدعم الحوكمة والشفافية في إدارة المؤسسات التعليمية الخاصة.

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