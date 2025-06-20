لو عايز تدرس طب بالقاهرة.. تعرف على تفاصيل برنامج "SMP"

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الطب جامعة حلوان عن فتح باب القبول بالبرنامج الطبي الخاص Helwan Special Medical Program، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد اللطيف منسق البرنامج ويعتمد البرنامج على نظام النقاط المعتمدة، وبدأ تطبيقه العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

يعد SPM برنامج طبي خاص وفرصة تعليمية مميزة وفريدة في انتظارك. لا تتردد في الالتحاق به، حيث ينطلق البرنامج من كون كلية الطب بجامعة حلوان كلية متفردة في التعليم الطبي، وذلك رغم حداثتها إلا أنها تعد طبيبًا متميزًا على المستوى المهني والأخلاقي والعلمي، وكذلك تسهم الكلية في العمل على تقديم خدمات طبية تواكب التطورات الحديثة وفق معايير الجودة بهدف خدمة المجتمع وحل المشكلات الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية.

يستهدف البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة، والمقبولين في كليات الطب الحكومية المصرية في مختلف أنحاء الجمهوري، حيث أن البرنامج لا يخضع لقواعد التوزيع الجغرافي.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الترشيح، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وللمزيد من التفاصيل، يمكن للطلاب التوجه إلى شؤون الطلاب بالكلية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وكذلك يمكن التواصل مع مسئولي البرنامج عن طريق البريد الإلكتروني اضغط هنا ، أو الصفحة الرسمية اضغط هنا.

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