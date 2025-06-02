تنسيق 2025.. خطوات وشروط التسجيل في ماجستير أسنان القاهرة

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة فتح باب التقدم لدراسة الماجستير الأكاديمي في جميع التخصصات بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، حتى نهاية الشهر الجاري على أن يكون التقديم إلكترونياً فقط.

1- يتم استيفاء استمارة البيانات وتحميل المستندات المطلوبة (بصيغة PDF) من 01/06/2025 حتى يوم 30/06/2025 ولابد من التحقق من استلام الملف وذلك بالرد على المتقدم برسالة تأكيد "تم استلام الملف الخاص بكم.. وجاري المراجعة" وسيتم تسجيل جميع البيانات

(الاسم، محل الميلاد...الخ) باللغة العربية

وأوضح أنه سيتم إرفاق إيصال "سحب ملف التحاق (دراسات عليا)" بقيمه 500ج ولن يلتفت الى غير ذلك

-جميع الاوراق المرفقة لابد ان تكون اصول فقط ولن يلتفت الى اى صور او تعهدات، ويجب على المتقدم للتسجيل فى التخصصات الإكلينيكية ان يرفق ما يفيد اجتياز برنامج تدريب إكلينيكي نائب زائر بالقسم بواقع 180 ساعة تدريبية إكلينيكية على الأقل ويجوز إرفاق ما يفيد الالتحاق بالتدريب الإكلينيكي بالفعل على ان يتم الانتهاء من التدريب واجتيازه بنجاح فى موعد اقصاة نهاية شهر أغسطس 2025 وقبل اعلان قوائم المقبولين مع مراعاة الفئات المعفاة من التدريب الإكلينيكي.

وأكدت الكلية أنه لا يجوز التقدم لأكثر من تخصص علمى في العام الجامعي الواحد، وفى حالة ازدواجية التقدم بطلب الالتحاق يعتبر طلب التقدم لاغي، وبعد إعلان نتيجة القبول: يتم استيفاء الملف ورقيا شاملا جميع المستندات المطلوبة ويسلم لإدارة الدراسات العليا فى خلال أسبوع من إعلان نتيجة المقبولين ويحتفظ المتقدم بإيصال تسليم الملف.

شروط القيد لدرجة الماجستير:

1- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان من إحدى كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها

(من قبل المجلس الأعلى للجامعات)

من أحد المعاهد العلمية المعترف بها.

2- أن يكون حاصل على تقدير عام جيد وتقدير مادة التخصص جيد جداً على الأقل.

3- أن يكون قد أمضى عام خبرة بعد السنة الإجبارية للتدريب (الامتياز).

4- موافقة جهة عمل الطالب على قيده للحصول على درجة الماجستير وكذلك على فرع التخصص كما يشترط موافقة جهة العمل على تفرغ الطالب تفرغاً كاملاً طوال مدة الدراسة.

5- أن يقدم الطالب طلباً متضمناً جميع المستندات المطلوبة بإسم السيد

الأستاذ الدكتور عميد الكلية خلال المدة من أول يونيه إلى أخره من العام المراد القيد به.

6- اجتياز امتحان إتقان اللغة الانجليزية التويفل المحلى (TOEFL) بأربعمائه وخمسين (450) درجة على الأقل أو ما يعادلها (IELET) بسبع (7) درجات على الأقل.

7- موافقة مجلس القسم المختص.

8- سداد الرسوم الدراسية قبل بدء الدراسة أو طبقاً للموعد المحدد والمعلن بالكلية.

للتسجيل الكترونياً بعد استيفاء الأوراق المطلوبة اضغط هنا. https://tinyurl.com/DENT-MSc2025

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