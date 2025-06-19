جامعة القاهرة تبحث سبل التعاون المشترك مع رابطة الجامعات الإسلامية

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتورة نورهان الشيخ، الأمين العام المساعد للرابطة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والرابطة، وتأكيدًا لدور الجامعة في دعم التعليم العالي بالعالم الإسلامي.

وخلال اللقاء، نقل الدكتور سامي الشريف تحيات الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، مشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به جامعة القاهرة باعتبارها من أعرق المؤسسات الأكاديمية في العالمين العربي والإسلامي، ومؤكدًا حرص الرابطة على تفعيل شراكات فاعلة مع الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة القاهرة، عن ترحيبه بالوفد، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بعضويتها في رابطة الجامعات الإسلامية، واستعدادها الكامل لتوسيع آفاق التعاون مع الرابطة من خلال تنفيذ برامج علمية ومشروعات مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ودعم الأنشطة التي تسهم في تعزيز مكانة الجامعات الإسلامية عالميًا.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة، بما تملكه من تاريخ عريق وإمكانات أكاديمية وعلمية متقدمة، ملتزمة بتوظيف هذه المقومات في دعم قضايا التعليم والتنمية بالعالم الإسلامي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه رابطة الجامعات الإسلامية في التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ودعم المبادرات الأكاديمية المشتركة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات والمبادرات المستقبلية، من بينها:

تنظيم مؤتمرات وندوات علمية مشتركة.

إنشاء برامج أكاديمية وتعليمية مشتركة.

تبادل المنشورات والبحوث في التخصصات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الطرفين على تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في الدول الإسلامية، وبناء منظومة أكاديمية قائمة على التعاون العلمي والبحثي ونشر قيم التعايش والتسامح والاعتدال، بما يسهم في خدمة قضايا التنمية المستدامة وتعزيز الدور الحضاري للمؤسسات الجامعية الإسلامية.

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