تنسيق الجامعات 2025.. أقسام وطبيعة الدراسة بطب حلوان لطلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل الدراسة والأقسام الأكاديمية المتاحة بـكلية الطب، التي تُعد من الكليات الرائدة في التعليم الطبي والبحث العلمي، ووجهة متميزة لإعداد كوادر طبية مؤهلة علميًا ومهنيًا وأخلاقيًا، تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكدت الجامعة أن الكلية تهدف إلى تخريج أطباء قادرين على التعلم المستمر، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، والمشاركة الفاعلة في برامج الصحة العامة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في البحث العلمي التطبيقي وحل المشكلات الصحية.

الأقسام العلمية بالكلية

تضم كلية الطب بجامعة حلوان مجموعة واسعة من الأقسام الأكاديمية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية، من العلوم الأساسية وحتى التخصصات الإكلينيكية، أبرزها:

أولًا: أقسام العلوم الطبية الأساسية:

التشريح وعلم الأجنة

الفسيولوجيا الطبية

الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية

علم الأنسجة والخلايا

الباثولوجيا

الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

الطفيليات الطبية

الفارماكولوجيا الطبية

ثانيًا: أقسام الصحة العامة وطب المجتمع:

طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات

طب الأسرة

الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية

ثالثًا: الأقسام الإكلينيكية (السريرية):

الأمراض الباطنة العامة

طب الأطفال

الجراحة العامة

الأمراض الصدرية

الأمراض الجلدية والتناسلية

الأمراض المتوطنة

أمراض القلب والأوعية الدموية

الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل

الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية

التخدير والعناية المركزة الجراحية

الأشعة التشخيصية والتداخلية

علاج الأورام والطب النووي

طب الحالات الحرجة

التوليد وأمراض النساء

طب وجراحة العيون

الأنف والأذن والحنجرة

جراحة المسالك البولية والتناسلية

جراحة العظام

جراحة المخ والأعصاب

جراحة القلب والصدر

جراحة التجميل

جراحة الأوعية الدموية

طب وصحة المسنين

جراحة الأطفال

الطب النفسي وطب الأعصاب

برامج متميزة وخدمات مجتمعية:

تتميز الكلية بتقديم برامج دراسية حديثة تعتمد على أحدث المعايير الأكاديمية، وتُتيح للطلاب فرص التدريب العملي داخل المستشفيات الجامعية والمؤسسات الطبية الشريكة، إلى جانب انخراطها في تقديم خدمات صحية مجانية للمجتمع المحلي وبرامج توعية صحية.

وتدعو جامعة حلوان الطلاب الراغبين في دراسة الطب إلى التعرف على منظومتها التعليمية المتطورة، التي تهدف إلى إعداد طبيب عصري قادر على المساهمة بفاعلية في الارتقاء بصحة الإنسان والمجتمع.

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