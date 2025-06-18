تنسيق الجامعات 2025| 5 معلومات مهمة عن "هندسة حلوان" وبرامجها المتميزة

كتب - عمر صبري:

يتزايد اهتمام طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالكليات الهندسية، وعلى رأسها كلية الهندسة بجامعة حلوان، لما لها من مكانة أكاديمية وتاريخ مميز في إعداد المهندسين، وذلك في خضم امتحانات الثانوية العامة وقبل مرحلة تنسيق الجامعات 2025.

وفيما يلي 5 معلومات أساسية عن الكلية وأقسامها وبرامجها الدراسية:

تاريخ عريق وبداية ألمانية

تُعد كلية الهندسة بحلوان من أقدم الكليات الهندسية في مصر والوطن العربي، إذ بدأت نواتها عام 1959 بمبادرة من حكومة ألمانيا الغربية، وتم الاتفاق رسميًا عام 1960 على تأسيس معهد القاهرة العالي للتكنولوجيا، ليكون نواة لإعداد مهندسين تطبيقيين مزودين بالمعرفة العملية والتقنية الحديثة.

أقسام علمية متعددة

تضم الكلية خمسة أقسام رئيسية، هي:

هندسة الإلكترونيات والاتصالات

هندسة القوى والآلات الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الحيوية الطبية

هندسة الحاسبات والنظم

برامج دراسية بنظام الساعات المعتمدة

تقدم الكلية عدة برامج دراسية متميزة بنظام الساعات المعتمدة، من أبرزها:

برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بالتعاون مع جامعة "يونينتونو" الإيطالية، ويحصل الطالب من خلاله على شهادتين: إحداهما من الجامعة الإيطالية المعتمدة أوروبيًا، والأخرى من جامعة حلوان.

برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربائية، الذي يركز على تكنولوجيا الطاقة والسلامة الكهربائية.

تخصصات هندسية متنوعة

تشمل برامج الكلية الدراسية تخصصات متقدمة مثل:

هندسة الميكاترونيات

الهندسة الحيوية الطبية

هندسة الإنتاج والهندسة الصناعية

هندسة الحاسبات والنظم

دراسات عليا تخدم التنمية المستدامة

تتيح الكلية فرصًا واسعة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، وتشمل:

دبلومات الدراسات العليا

درجتي الماجستير والدكتوراه

وتغطي تخصصات دقيقة وحديثة مثل: هندسة الإلكترونيات، وهندسة الجهد العالي، والطاقة المتجددة، والتحكم، والبيئة، وغيرها من المجالات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.