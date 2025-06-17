كتب - عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان عن تفاصيل الدراسة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للعام الجامعي 2025، والمخصصة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والتي تُعد أول كلية مصرية تنال موافقة المجلس الأعلى للجامعات لإنشاء كلية متخصصة في الحاسبات والمعلومات، وذلك بتاريخ 7 يناير 1995، بعد اعتماد نظامها الداخلي بموجب قرار مجلس جامعة حلوان في 18 يوليو 1994.

وصدر القرار الجمهوري رقم 419 بإنشاء الكلية بهدف دعم مشروعات التنمية في عصر المعلومات والمعرفة، وتأهيل كوادر شابة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا في مجالات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. ومنذ تأسيسها، أدّت الكلية دورًا محوريًا في تطوير قطاع البرمجيات في مصر، من خلال توفير بيئة تعليمية متطورة، ومناهج تدريبية مواكبة لمتطلبات سوق العمل.

وتتميز الكلية بطرحها برامج أكاديمية مبتكرة وغير تقليدية، تشمل مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، ويأتي على رأسها: برنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج المعلوماتية الطبية.

وكلاهما يعد من البرامج الخاصة بنظام المصروفات، ويواكب احتياجات سوق العمل في ظل التحول الرقمي العالمي.

كما تقدم الكلية برامج أكاديمية منتظمة في تخصصات: علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي.

وفي مرحلة الدراسات العليا، تتيح الكلية الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في علوم الحاسب، ونظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، والمعلوماتية الحيوية.

ولم تقتصر الكلية على الجانب الأكاديمي فقط، بل استثمرت في تطوير بنيتها التحتية من خلال إنشاء معامل ذكية ومعامل بحثية متقدمة، إلى جانب توفير فرص ابتعاث متعددة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاستكمال الدراسات والبحوث بالخارج، ما عزّز من مكانة الكلية على المستويين المحلي والدولي.