كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور محمود حسين عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم، امتحانات نصف العام ببعض اللجان، والتي انطلقت في الأسبوع الأول من يونيو الجاري.

وأثناء تفقده اللجان، لاحظ عميد الكلية طالما من دولة إندونيسيا يدعى حمد هيندرينا بالفرقة الأولى، يبكي أثناء أداء الامتحان، وعند الاستفسار عن السبب علم أن والد الطالب توفى فجر اليوم، وقام بأداء صلاة الغائب على الفقيد، بحسب ما ذكرته الكلية عبر صفحتها على فيسبوك.

وحرص عميد كلية أصول الدين على مواساة الطالب، وقام بتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم له.

وانطلقت في الأسبوع الأول من يونيو بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، امتحانات نهاية العام والتي تستمر لمدة ثلاث أسابيع، طبقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025/2024.

وأصدرت جامعة الأزهر، توجيهات للكليات بمجموعة من الأشياء المحظور دخولها لجان الامتحانات، يرصدها "مصراوي" على النحو التالي:

يحظر على الطلاب التدخين داخل مبنى وقاعات الكلية "سواء كانت سجائر أو غليون أو شيشة إلكترونية".

- يحظر على الطلاب الدخول إلى الكلية والتواجد بالملابس غير اللائقة، والتي تنافي الاحترام الواجب داخل الحرم الجامعي، مثل البناطيل المقطعة.

- يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات بالتليفون المحمول.

- يمنع منعاً باتا دخول الكتب والمذكرات والأوراق الخاصة بالمادة موضوع الامتحان داخل اللجان.

- ضرورة أن يوفر كل طالب معه أدواته الامتحانية من أقلام ومساطر وخلافه، ويحظر تداولها أثناء عقد لجان الامتحانات.

- ضرورة التزام الطلاب بنظام الامتحانات وعدم الشروع في الغش.

يحظر الكتابة على حوائط المباني أو تشويهها بأي شكل من الأشكال.

يحظر الكتابة على حوائط المباني أو تشويهها بأي شكل من الأشكال.

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