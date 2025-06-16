تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان تفاصيل برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة حلوان ليقدم تجربة تعليمية متميزة ترتكز على المعايير الدولية وتدمج بين النظرية والتطبيق، ليعدّ طلابه ليكونوا شركاء فاعلين في فرق الرعاية الصحية، مقدمين رعاية دوائية متخصصة تلبي احتياجات المرضى.

وأوضحت كلية الصيدلة أنه تم إعداد البرنامج وفق أحدث المعايير الدولية في التعليم الصيدلي، مع التركيز على الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، حيث يشغل محتوى البرنامج أكثر من أربعة فصول دراسية مخصصة لفهم الأمراض المختلفة والمعلومات الدوائية، مع توفير المعرفة التطبيقية الضرورية للتعامل مع هذه الحالات.

يشتمل البرنامج على تدريب عملي مكثف داخل المستشفيات، ووحدات الصيدلة الإكلينيكية، وحدات التغذية العلاجية، ومراكز معلومات الدواء، مما يمنح الطلاب فرصة لاكتساب خبرات مباشرة ترفع من جاهزيتهم المهنية.

كما يكتسب الطلاب مهارات التواصل والتعاون مع مختلف التخصصات الطبية، ما يعزز من كفاءتهم في فرق الرعاية الصحية المتعددة التخصصات.

ويتضمن البرنامج فترة تدريب إلزامية تمتد لتسعة أشهر في السنة السادسة، تُنفذ في مستشفيات كبرى، شركات التأمين الصحي، وشركات الأدوية، ليكون الخريج متمكنًا عمليًا ونظريًا، وقادرًا على مواجهة تحديات سوق العمل المتطور في مجال الصيدلة الإكلينيكية.

هذا البرنامج يمثل خيارًا مثاليًا للراغبين في التخصص في مجال الصيدلة الإكلينيكية، ويؤهلهم ليكونوا قادة في تقديم الرعاية الصحية الدوائية على أعلى مستوى.





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